Több mint három hónap után szombaton ismét bajnoki pontokért lépett pályára a Kisvárda Master Good SE együttese, Karnik Szabináék az újonc Esztergom vendégei voltak. A kis befogadóképességű terem a kezdő sípszóra dugig megtelt. A hazai nézők első osztályú szurkolásban részesítették csapatukat, amelyen egyáltalán nem látszott, hogy alsóbb osztályból érkeztek, NB. I-es ritmusban kezdték a mérkőzést és gyorsan be is rámoltak két gólt Mátéfi Dalma kapujába. Nehezebben vette fel a ritmust a Kisvárda, első találatukra közel hat percet kellett várni akkor Mérai Maja volt eredményes. Akadozott a vendégek támadójátéka, nehezen kerültek helyzetbe, jobbára középről próbálkoztak, Herczeg Lili eszén azonban csak ritkán tudtak túljárni, az Esztergom hálóőre az első félidőben a lövések felét hárította. Forgatta csapatát Józsa Krisztián, kereste azt az összeállítást, amellyel eredményesebbek lehetnek elöl. Kétszer is időt kér, de játék képében lényeges változás nem történt. Védekezésükben is volt egy, két bizonytalanság, de összességében jól szűrték a Szucsánszki Zita irányította hazai támadásokat. A félidő közepére összeszedett hátrányukat azonban nem sikerült csökkenteniük, sőt a szünet előtt másfél perccel még egyel növelték is azt, így a Kisvárda öt gólos hátránnyal vonult pihenőre.

Fordulás után tovább nyílt az olló, Gyimesi Kitti góljára néggyel válaszoltak a hazaiak, percek alatt nyolcra hízott a különbség. Hosszú percek telt el, míg újra Kisvárda gólt jegyezhettünk fel, Bucsi Lili értékesített egy büntetőt. Nem nagyon látszott, hogy miként tudna közelebb zárkózni Józsa Krisztián csapata. Nehézkesen, lassan szőtték támadásaikat középen, ritkán találták meg a beállót, a szélsők pedig munka nélkül álldogáltak az oldal és az alapvonal találkozásánál. A jól kilépkedő hazai védők többször becsapdázták a körülményes kisvárdai játékosokat, ezeknek rendre technikai hiba lett a vége. Ha helyzetig is jutottak sokszor a kapusba lőtték a labdát, volt, hogy egy támadáson belülháromszor is, így nem is lehetett más a vége, mint vereség. Előzetes ez is benne volt a pakliban, ekkora különbségre azonban nem számítottunk.

MOL Esztergom–Kisvárda Master Good SE 27–19 (13–8)

Esztergom, 640 néző, v.: Sándor, Szabó B. Esztergom: Herczeg – Kovács A. 2, Ballai B. 2, Szucsánszki 2, Kisfaludi 1, Faragó 7/3, Hajtai 3. Csere: Tóth N. (kapus), Majoros, Kármán 5, Nick 3, Horváth F. 1, Teplán 1, Mlinkó, Bede, Kiss. Vezetőedző: Elek Gábor. Kisvárda: Mátéfi – Gém 1, Szabó L. 1, Karnik 3/1, Gyimesi 1, E. Novak 2, Mérai 3. Csere: Leskóczi (kapus), L. Kalaus, Bucsi 4/2, Kovalcsik B. 2, Ajano 2, Kostyó. Vezetőedző: Józsa Krisztián.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 1–0, 9 p.: 3–2, 15. p.: 6–4, 20. p.: 8–4, 25. p.: 10–6, 33. p.: 14–8, 38. p.: 19–10, 43 p.: 21–12, 52. p.: 25–16, 58. p.: 27–18.

Kiállítások: 8, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 7/5.