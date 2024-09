Pénteken útra keltek

A vezetőedző kiemelte, hogy ellenfelük sok gólt lőve, nagyon gyors kézilabdát játszik, ezért a gyors visszarendeződés mellett fontos lesz, hogy megállító szabálytalanságokkal folyamatosan tördeljék a támadásépítéseiket.

– A nagyon jó egy az egyező játékosaik mellett távoli zónákból is eredményesek, valamint szélről is hatékonyan fejezik be akcióikat. Külön figyelmet érdemel a saját nevelésű Pődör Rebeka, aki az első két mérkőzésen húsz gólt szerzett, de jól integrálták be játékukba Djurdina Malovicsot is, az egyik szélen a rutinos Kazai Anita, a másokon pedig Akijama Nacumi felel a gólokért, utóbbit nem kell bemutatni a kisvárdai közönségnek. Szóval több dologra is oda kell figyelnünk, ha eredményesek szeretnénk lenni. Erényeik mellett tisztában vagyunk gyenge pontjaikkal, ezeket szeretnénk kihasználni a siker érdekében – zárta Józsa Krisztián.

A Kisvárda a péntek reggeli edzést követően útra kelt, az éjszakát már Szombathelyen tölti a csapat, hogy frissen, kipihenten tudjanak pályára lépni szombat este.