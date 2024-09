A soron következő hétvégén már a 7. forduló összecsapásai következnek a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. Ezúttal halasztania egyik csapatnak sem kellett, így teljes lesz a forduló. Szombatra két mérkőzés esett, míg vasárnap öt találkozót rendeznek. Az eddig nyeretlen Nyírbátor az is marad, a páratlan létszám miatt ezúttal ők lesznek szabadnaposak. Fontos információ, hogy az elmúlt héthez képest egy órával korábban, már 15 órakor felharsan a kezdő sípszó valamennyi pályán.

Javítana a Nyírmeggyes



Szombaton a vélhetően kipihent mándokiak fogadják a Nyírmeggyest. A hazaiak már az idény elején letudták szabadnapjukat, múlt héten pedig a Tarpa kupamérkőzése miatt halasztották el mérkőzésüket, így Kocsis János játékosainak lábában még mindössze négy lejátszott mérkőzés van. A csapat ugyanennyi ponttal is rendelkezik, ami főleg annak fényében csekély, hogy az előző idény végén pont ennyi egység hiányhozz a bajnoki címhez.

A hozzájuk látogató Nyírmeggyes célja pedig az lehet, hogy javítson az utóbbi két forduló betlijén. Két javuló formát mutató együttes csap össze Nagyecseden, ahová az a Vásárosnamény utazik, amely múlt héten nagy fölénnyel nyerte városi rangadóját. Gergelyiugornyán, ha az eddigi tendencia folytatódik, miszerint otthon minden ellenfelét két vállra fekteti az újonc gárda, nem sok mindenben reménykedhet a Csenger.

Pedig nagyon elkélne már egy győzelem Juhász Ferencék számára, az együttes ugyanis zsinórban öt nyeretlen mérkőzésen van túl a bajnokságban. Legalább ennyire hiányoznak a győzelmek Kemecsén, ahová a surranópályán időközben az ötödik helyre feljövő Nagykálló utazik. Mindössze négy lejátszott bajnokin vannak túl, ennek ellenére is a képzeletbeli dobogón várhatja hétvégi bajnokiját az Újfehértó.

Kiss Tamásék most ahhoz az újonc Baktalórántházához kell utazniuk az újfehértóiaknak, amely hazai pályán még veretlen, igaz nyeretlen is, hiszen a Nyírmeggyes (3–3) és a Csenger (2–2) ellen is döntetlennel ért véget a mérkőzés.

A szintén újonc Nyírvasvári ezúttal otthon játszik az első győzelem reményében. A nyitó fordulóban elszenvedett vereség után háromszor ikszelő együttesnél úgy tűnt, közel van az első siker, ehhez képest az elmúlt két fordulóban újabb vereségek következtek. Ráadásul olybá tűnik, hogy Paulik János legénysége elsősorban a gólszerzéssel áll hadilábon, négy mérkőzésen is érintetlen maradt ugyanis ellenfelük hálója. Biztosak lehetnek benne, vasárnap sem lesz könnyű dolguk, ellenfelük a negyedik helyen álló Kótaj lesz.