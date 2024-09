Egymást érik a színvonalasabbnál színvonalasabb rendezvények Nyíregyházán. Alighogy véget ért a Vidor Fesztivál, hétvégén ismét benépesül Nyíregyháza Kossuth tere, hiszen az önkormányzat idén is megrendezi a város a Tirpák Fesztivált. Aki programra vágyik ezt követően sem fog unatkozni, szeptember 20-21-én az Aquarius és Élmény- és Parkfürdő várja a sport szerelemeseit. Itt rendezik idén már hatodik alkalommal a Nyíregyházi Extreme Trail Weekend akadály-, és terepfutó versenyt. A kétnapos rendezvényről kedden délután tájékoztatták a sajtó képviselőt.

Új akadályokkal is készülnek

– Örülök, hogy ez az extrém sport a szervezők áldozatos munkájának köszönhetően egyre népszerűbb a városunkban, bizonyítja ezt, hogy idén már hatodszorra rendezik meg. A program különleges, külön tetszik, hogy minden generációt megmozgat, hiszen lesz elit-, normál- és gyermekfutam is – fogalmazott köszöntőjében dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

– Szombaton rendezzük a terep-akadályfutást 5 és 10 kilométeren – ismertette a programot Vitkai Elemér, a szervező Extreme Trail Hungary Sportegyesület elnöke. – A gyerekek külön futamban próbálhatják ki magukat. Az elit kategóriában világversenyeken résztvevő és érmes sportolók méretik meg magukat, őket nehezebb pályával várjuk. A normál futamban bárki részt vehet. Minden évben próbálunk megújulni, idén is készültünk új akadállyal, de ez legyen meglepetés.

– A vasárnap a terepfutásé, itt ugyancsak öt és tíz kilométert teljesíthetnek a résztvevők. Tavaly kísérletképpen elindítottunk egy kutyás futamot, kezdeményezésünk bevált, így idén is megrendezzük, amelyen a résztvevők kedvenceikkel teljesíthették a távot – emelte ki Benkő Róbert szervező, aki mondandója végén jelképesen átnyújtotta az egyes rajszámot az alpolgármesternek.

A programra az Extreme Trail Hungary Sportegyesület honlapján lehet nevezni.