November utolsó hétvégéjén immár 7. alkalommal rendezik meg a Diego 35+-os Öregfiúk Tornát az újfehértói Szegedi Károly Sport- és Szabadidőközpontban. A 250.000 ft összdíjazású tornán vármegyénk együttesei mellett Borsod, Hajdú és Pest vármegyei csapatok, baráti társaságok is leadták jelentkezésüket.

A kétnapos rendezvényt nov.30.- án és dec.01-jén tarják, 16 csapat részvételével. 14 gárda korábban is indult, így mindössze két új csapat nevezett. Korábbi Szpari, Debrecen, vagy fővárosi NB-I-es együttesek játékosai is érkeznek, azaz garantált a jó színvonal. Az első nap csoportmérkőzéseket rendeznek, majd vasárnap jön az egyenes kieséses szakasz.