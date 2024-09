Hétvégén a férfiaknál teljes fordulót rendeztek az NB II-es bajnokság D csoportjában. A forduló legnagyobb érdeklődésétől övezett találkozóján a SZIKE Nyíregyháza telt ház előtt győzte le a tartalékosan is remekül helytálló Nyírbátort. A Kisvárda pedig gólokban gazdag találkozón kapott ki Balmazújvárosban. Hölgyeknél a Mátészalka a 3. fordulóból előre hozott mérkőzésen fogadta a bajnokesélyes Kazincbarcikát. A borsodiak az első félidőben megszerzett előnyükkel jól sáfárkodva magabiztosan nyerték meg a mérkőzést.

NB II., D csoport, 3. forduló

Női

Mátészalka–Kazincbarcika 33–40 (14–21)

Mátészalka, 80 néző, v.: Gál, Szikszay. Mátészalka: Csekenyák – Prokob R. 1, Prokob D. 2, Barati 4, Drabik 13/6, Gáspár 5, Galsai 2. Csere: Lőricz, Szórádi (kapusok), Tóth, Lengyel, Nyíregyházi, Filek 2, Czakó 4, Bákonyi. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 9/6, illetve 5/4.

Drabik Péter: – A vereség ellenére, elégedett vagyok a csapattal. A lányok nagyot küzdöttek az esélyesebb borsodiak ellen. Az első félidőben néhány figyelmetlenség elég volt, hogy meglegyen a különbség, amelyet a második félidőben kozmetikázni tudunk csak.

A bajnokság állása

1. Kazincbarcika 2 2 - - 80-52 4

2. Kállósemjén 2 2 - - 67-59 4

3. DVSC U21 1 1 - - 34-33 2

4. Mátészalka 3 1 - 2 94-96 2

5. Füzesabony 2 1 - 1 57-63 2

6. H.böszörmény 2 - - 2 47-58 0

7. Balmazújváros 2 - - 2 57-75 0

Férfi

SZIKE Nyíregyháza–Nyírbátor 27–23 (11–11)

Nyíregyháza, 220 néző, v.: Dulai, Pisák. SZIKE: Gadnai – Szedlacsek 4, Csendes 3, Horváth, Dobos 6, Mészáros 2, Vasas 7/4. Csere: Tóth (kapus), Újfalussy, Bor 2, Orosz, Gazdag 2, Kozma, Kapdos, Tuska 1. Edző: Türk Ferenc. Nyírbátor: Felföldi – Varga R. 2, Tamás 7, Láng 1, Pál 2/1, Beregi 1, Albecz 7. Csere: Bulyáki, Nagy (kapus), Lapos, Balázs, Bod 3. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 16, illetve 10 perc. Hétméteresek: 6/4, illetve 2/1.

Türk Ferenc: – Azt mondják, hogy az a jó csapat, amelyik rossz játékkal is tud nyerni. Ezt most mi megmutattuk… Ha a játék hagyott is kívánnivalót maga után, a küzdelemért minden dicsértet megérdemelnek a srácok. Elismerésem a Nyírbátornak, hogy tartalékosan is ilyen remekül helyt álltak.

Tréki Tamás: – Maga hőfokú megyei rangadón kiváló teljesítményt nyújtottunk. Gratulálok a csapatnak, mert a sok hiányzó ellenére végletekig kiélezett mérkőzést tudtunk játszani a bajnokesélyes otthonában.