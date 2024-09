Mint az ismert, szombaton mindhárom még versenyben lévő vármegyei alakulatunk sikeresen túljutott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulóján. A Nyíregyháza Spartacus és a Kisvárda Master Good tizenegyes párbajban lépett tovább, míg a Tarpának elég volt kilencven perc arra, hogy a nevüket tartalmazó gömb bekerüljön a hétfői sorsolást váró harminckét együttes közé.

Nincs osztályazonos párharc



A következő játéknapon a tét már a nyolcaddöntőbe, vagyis a legjobb 16 közé jutás lesz. A sorsoláson nem volt kiemelés, tehát osztálytól függetlenül alakultak ki a párosítások. A csapatok neveit tartalmazó gömböket ifjabb Bene Ferenc húzta ki.

Nem azonos osztályban lévő együttesek találkozóján a hazai pálya előnyét a negyedik fordulóban is az alacsonyabb osztályú alakulat élvezi. A Nyíregyháza Spartacus a másodosztályban szereplő Ajkához látogat majd. A két csapat (még ha voltak is változások a keretekben), jól ismeri egymást, hiszen öt szezonon át voltak osztálytársak. Az egymás elleni mérkőzések pedig igazán vegyes képet mutatnak, egy döntetlen mellett öt Szpari siker és négy ajkai győzelem született.

A Tarpa azt az NB III-as Iváncsát fogadja majd, amely két évvel ezelőtt a bombaerős Ferencvárost búcsúztatta. A Fejér vármegyeiek idén is meghatározó csapatnak számítanak a Dél-Nyugati csoportban, hét fordulót követően a negyedik helyen állnak, mindössze két ponttal elmaradva az első helyezett Nagykanizsától.

A Nyíregyházához hasonlóan maratoni küzdelemben, tizenegyesekkel továbbjutó Kisvárda Master Good a Balatonalmádit kapta ellenfélül, így hosszú utazás vár majd Révész Attiláékra. A Balatonalmádi kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az együttes a tavalyi idényben megnyerte a Veszprém vármegyei első osztályt, majd sikerrel vette az osztályozót is, a klub vezetősége azonban végül visszavonta a harmadosztályba való nevezést, így maradt a vármegyei bajnokságban.

Gólcsend várható?



Érdekesség, hogy két olyan együttes csap majd össze, amely még gólt sem szerzett az idei kupasorozatban. Mint az ismeretes, a kisvárdaiak 0-0 után nyerték a tizenegyespárbajt a III. Kerületi TVE ellen, a balatoniak pedig (a Haladás kizárása miatt) előbb játék nélkül jutottak tovább, a Zalaszentgrótot és a Perutz FC-t pedig a Várdához hasonlatosan gól nélküli mérkőzéseken, tizenegyesekkel búcsúztatták. A továbbjutás kérdése egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás következik, ha ekkor sem születik döntés, akkor jönnek a tizenegyesek. A forduló hivatalos játéknapja október 30., szerda.