Hétvégén már a hatodik fordulót rendezik a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. Szombaton öt mérkőzést rendeznek, vasárnap egyet, míg a Tarpa-Mándok mérkőzést az előbbi együttes kupaérdekeltségének okán (szombaton a Bács-Kiskun vármegyei Hartát fogadják) november 23-án rendezik. A páratlan létszám miatt ezúttal a harmadik helyet elfoglaló Kótaj lesz szabadnapos.

Kimászna mély gödréből a Nyírbátor

Az előző hétvégén a tabella első helyén álló Ibrány „pihent”, a Tarpa botlásával azonban ennek ellenére is sikerült megtartaniuk a vezető helyüket. Fiumei Viktor csapata ezúttal a továbbra is nyeretlen Nyírbátorhoz látogat. Erdei Zoltánék főként a góllövéssel állnak hadilábon, mindkét pontjukat 0-0-ás döntetlennel hozták ugyanis össze. Bár már a hatodik fordulót tapossa a mezőny, még mindössze három mérkőzésen van túl az Újfehértó. Kiss Tamásék a múlt hétvégi vereség ellenére is ott vannak a hatodik helyen, most pedig a még szintén nyeretlen Nyírvasvárit fogadják. Az újonc együttes három döntetlenjével már bizonyította, hogy van keresnivalója az első osztályban, könnyen pedig az újfehértói sportcentrumban sem adja majd a bőrét. Kiélezett mérkőzés várható Nyírmeggyesen, amely csapat az előző hétvégén Gergelyiugornyán vesztett mérkőzést először az új idényben. Ezzel szemben, a szintén jó erőkből álló Nagyecsed éppen a legutóbbi fordulóban talált magára a regnáló bajnok Tarpa legyőzésével, ezt a jó formát szeretné állandósítani a szatmári együttes. Az igen felemásan teljesítő (2 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség) Csengerbe a három vereséget és egy győzelmet begyűjtő Kemecse látogat szombaton. A trénerek előzetes nyilatkozatai alapján mindkét együttes ég a bizonyítási vágytól. Érdekesség, hogy a két csapat tavalyi két találkozóján összesen 13 gól esett, a mérkőzésre kilátogatók ezek alapján ismét egy sokgólos mérkőzést láthatnak.

Nézőcsúcsot hozhat a házi rangadó

A szombati nap legnagyobb érdeklődését kétségkívül Vásárosnamény házi rangadóját, a Vásárosnamény-Gergelyiugornya mérkőzést övezi. A felek – talán a jobb a békesség alapon – évek óta még edzőmeccsen sem találkoztak, így aztán a városi riválisok összecsapásán alighanem megdől az őszi nézőcsúcs. Elvégre országszerte párját ritkító, hogy a fővárost leszámítva, egy azon település együttesei tétmérkőzést vívjanak egymással, pláne az amatőr szférában. Mindenesetre – ilyen sem volt még ebben az idényben – a hazaiak, akárcsak a vendégek egyaránt győzelemmel hangoltak a megjósolhatatlan kimenetelű rangadóra, még ha tudjuk is: egy derbi esetében nem számít, mi történt előtte. Vasárnapra egy mérkőzés maradt az első osztály hatodik fordulójában. Az előző fordulóban idegenben magabiztos győzelmet arató Nagykálló fogadja az újoncként egyelőre derekasan helytálló Baktalórántházát. Stekler Attila együttese az első fordulóban bekapott nagy pofon óta szorgosan gyűjtögeti a pontokat, most azonban a kállói pályán biztosan nehéz lesz folytatniuk három meccse tartó veretlenségi sorozatukat.