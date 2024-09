Sokat kell még fejlődnie

– Szinte lemásoltuk az első félidőben megjátszott figurát: Dalma gyorsan középre dobta Szabinak, aki hozzám passzolt, én pedig amilyen gyorsan csak tudtam a kapuig vittem, kissé kisodródtam ugyan, de lövésem így is befért a rövid alsó sarokba – elevenítette fel az utolsó találatát a 19 éves játékos..

Karé Kamilla a végén azt is elmondta, hogy nagyon örül a négy góljának, de még jobban csapata győzelmének. Arról is szót ejtett, hogy a jó kezdés ellenére tisztában van azzal, hogy még sokat kell fejlődnie, de ebben mindenki segítségére van. Jól érzi magát Kisvárdán, mert remek közösséget alkotnak a lányokkal. Azt is elárulta, hogy már az angollal is egész jól elboldogul, így a Kisvárda légiósaival is szót ért.

Mi csak annyit teszünk hozzá, hogy bízunk abban, hogy a remek kezdés meghozta az önbizalmát és góljaival hétről hétre örömet szerez majd a Kisvárda szurkolóinak.