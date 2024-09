A különböző korosztályú utánpótlás focibajnokságok második fordulóját rendezték a hét végén. A Várda Labdarúgó Akadémia kiemelt csoportban szereplő csapatai közül idegenben nyertek a 19 évesek és a 15 évesek, itthon kapott ki az U17, idegenben az U14. A legkisebbeknek hazai pályán nem termett babér, mindként meccsen a debreceniek győztek.

A Bozsik József Labdarúgó Akadémia együttesei az alapcsoportokban játszanak, az U19 és az U15 itthon kapott ki, az U 14 idegenben. Nyert hazai pályán az U16, a kicsik közül a 13 évesek gól nélkül zártak a vendég egriek ellen, a 12 évesek viszont kikaptak. Nyilatkozatok: kisvardafc.hu és nyiregyhazaspartacus.hu.

U19 Kiemelt csoport

ETO FC Győr–Várda Labdarúgó Akadémia 0–2 (0–0)

Várda LA: Kovács Máté – Veprik, Krucan, Szirenko, Tenkács, Mavrodij (Vass), Borovszkij (Kozma), Barati (Molnár), Koljada, Klufinszkij (Fedorov), Kancsij (Csarkó). Edző: Csernijenko Ruszlan.

Gól: Koljada (55.), Fedorov (73.).Kiállítva: Tollár (Győr, 53.)

Csernijenko Ruszlan: – Remek mérkőzést játszottunk a jó erőkből álló Győr ellen. Az első félidőben meddő fölényben játszott az ETO a labdabirtoklás szempontjából, de helyzeteink mér ekkor is inkább nekünk voltak, a hazaiak tizenegyesét pedig Kovács Máté védte, és ez döntő pillanatnak bizonyult. A szünetben rendeztük a sorokat és a második játékrész elejétől kezdve kezdeményezőbben játszottunk, rá tudtuk erőltetni az akaratunkat a Győrre, amelynek játékosai többször csak sárga lapot érően tudtak megállítani bennünket, majd jött a kiállítás is. Ezután emberelőnyben fokoztuk a tempót, átlövésből megszereztük a vezetést, utána higgadtan tartottuk a labdát, és a második góllal lezártuk a meccset. Igazi csapatmunka volt, a cserék is jól szálltak be, mindenki hozzátette a magáét. Külön öröm számunkra, hogy a csapatszintű védekezés is jól működött és kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést. Gratulálok a csapatnak, megyünk tovább!

Alapcsoport

Bozsik József Labdarúgó Akadémia-Gyirmót 0-3 (0-1)

Bozsik: Sarkadi - Tasi A., Kondor (Szalanics), Kárpátfalvi, Jakab, Tasi B. (Halász)-Pók (Bakó), Bodnár (Pataki), Tóth-Bocskai (Hegedüs), Kalán. Edző: Papp Ákos.