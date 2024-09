Hétvégén útjára indul a labda a kézilabda harmadik vonalában is, szombaton és vasárnap már ismét bajnoki pontokért lépnek pályára vármegyénk NB II.-es alakulatai. Az előző szezonban bevezetett lebonyolítási rendszer változatlan, az alapszakaszt követően az eredmények alapján alsó-, illetve felsőházban folytatódnak a küzdelmek, ahová a csapatok magukkal viszik az egymás ellen szerzett pontjaikat. Férfi csapataink továbbra is a D csoportba kaptak besorolást.

Van még mint csiszolni

A Kisvárdai KC az előző kiírásban az alapszakaszt a hetedik helyen fejezte be, így az alsóházi rájátszásba kapott besorolást, ahol végül a negyedik helyen zárt. Simon András, akkor úgy értékelt, hogy a csapat gerincét alkotó fiatalok, akik a felnőtt mellett két másik korosztályban is helyt álltak, új lendületet és energiát hoztak a csapatba. Ebben a kiírásban is rájuk épül a rétköziek felnőtt együttese és egy több hetes felkészülés után már alig várják a hétvégi rajtot.

– Július utolsó hetében egyéni munkával kezdtük meg felkészülésünket az előttünk álló szezonra – mondta érdeklődésünkre Simon András, a Kisvárdai KC utánpótlás igazgatója. – Augusztus első hetétől viszont már közösen dolgoztunk, hetente három edzésen vettek részt a srácok, amelyet felkészülési mérkőzéssel zártunk. A csapat gerincét továbbá is egyesületünk U20-as csapata alkotja, akik már az előző szezonban bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Továbbra is büszkék vagyunk arra, hogy fiataljaink java része saját nevelésű. Jól sikerült a felkészülésünk, a csapat becsületesen elvégezte a kiszabott munkát, ennek eredménye visszatükröződött a felkészülési mérkőzéseken. Természetesen van még mit csiszolnunk, de vasárnapra készen leszünk a SZIKE elleni mérkőzésre.

Ami a játékos mozgást illeti, távozott Kapdos János és Csendes Ádám a SZIKE Nyíregyháza kötelékében folytatja pályafutását, Bod Bence pedig Nyírbátor igazolt. Munkahelyi elfoglaltság miatt ebben a szezonban nme lép pályára Bottka Ádám, Gyebnár Zsolt és Kovács Ákos. Érkezett Varga László, aki játékos-edzői minőségben segíti majd a munkát, valamint Pánczél Zoltán. Továbbá a Nyíregyháza U20-as együtteséből kettős játékengedéllyel Kórik Leventére és Terebes Milánra számíthat a szakmai stáb.