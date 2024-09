Hétvégén a második fordulót rendezték az NB II-es bajnokságban. Hölgyeknél a Mátészalka szoros csatában egy góllal kapott ki a DVSU U21-eseitől, a Kállósemjén viszont ismét nyer, Vass György együttese ezúttal a Hajdúböszörmény ellen szerzett két pontot. Férfiaknál a Nyírbátor és a Kisvárda egyaránt vesztesen hagyta el a játékteret, a SZIKE Nyíregyháza viszont telt házas hazai mérkőzésen győzött a Hajdúnánás ellen.

Női

Mátészalka–DVSC U21 33–34 (17–17)

Mátészalka, 90 néző, v.: Katona, Somodi. Mátészalka: Csekenyák – Prokob R. 5, Prokob D. Drabik 10/3, Barati, Gáspár 10/3, Galsai 1. Csere: Lőrincz, Szórádi (kapusok), Lengyel 1, Bákonyi, Czakó, Tóth, Nyíregyházi, Filek 3. Edző: Drabik Péter. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 7/6, illetve 2/2.

Drabik Péter: – Ötven percig kiválóan játszottunk, aztán jött egy négy perces rövidzárlat, amelyet kihasznált a Debrecen, a végén aztán nem maradt időnk a fordításra. Ettől függetlenül gratulálok a lányoknak, mert nagyot küzdöttek.

Kállósemjéni SZSE–Hajdúböszörmény 30–25 (17–12)

Újfehértó, 61 néző, v.: Körmendi, Tárnyik. Kállósemjén: Barta – Szabó 3, Tóth 8/4, Repák V. 1, Ferenci 4, Duplinszki-Mondl 9/4, Haraszti 5. Csere: Kiss (kapus), Bernáth, Erdei. Edző: Vass György. Kiállítások: 10, illetve 8 perc. Hétméteresek: 10/8, illetve 9/6.

Vass György: – Nehezebb mérkőzés volt, mint amire számítottunk. Az elején gyengén védekeztünk, aztán összeálltunk, és támadásban is feljavultunk. Volt egy hullámvölgyünk még a második félidőben is, de összekaptál magukat a lányok és végül megszereztük a két pontot. Nagy küzdelemben értékes győzelmet arattunk. Gratulálok a lányoknak.

További eredmény: Füzesabony–Balmazújváros 38–23 (17–10)Kazincbarcika szabadnapos volt.

A bajnokság állás

1. Kállósemjén 2 2 - - 67-59 4

2. Kazincbarcika 1 1 - - 40-19 2

3. Mátészalka 2 1 - 1 61-56 2

4. DVSC U21 1 1 - - 34-33 2

5. Füzesabony 2 1 - 1 57-63 2

6. H.böszörmény 2 - - 2 47-58 0

7. Balmazújváros 2 - - 2 57-75 0

Férfi

Hajdúböszörmény–Kisvárda 28–25 (13–13)

Hajdúböszörmény, 50 néző, v.: Biri, Kiss. Kisvárda: Hostisóczki – Ragyák 7, Pánczél 2, Ruzsinszki, Varga 4/1, Veres 1, Terebes 5. Csere: Simon (kapus), Vass G., Farkas, Karaffa, Jenei, Czeglédi B. 4/1, Kertész, Csatlós 2. Játékos-edző: Varga László. Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 9/6, illetve 3/2.

Varga László: – Enerváltan kezdtük a mérkőzést, a játékrész közepére felvettük a ritmust és öt gólos hátrányunkat ledogozva átvettük a vezetést. A szünetre döntetlennel vonultunk öltözőbe. Sajnos benn maradtunk az öltözőben és nem a megbeszéltek szerint játszottunk. Hiányzott egy-két jó teljesítmény, a fiatalok viszont ismét bizonyították, hogy számíthatunk rájuk. Dolgozunk tovább és bízom benne, hogy Balmazújvárosban két pontot szerzünk.

Hajdúszoboszló–Nyírbátor 28–22 (11–10)

Hajdúszoboszló, 251 néző, v.: Harsányi, Magyar. Nyírbátor: Felföldi – Albecz 4, Pál 12, Láng, Siket, Beregi 1, Balázs. Csere: Weibli 1, Varga R. 1, Kolozsvári, Lapos, Tamás, Láng, Bod 3. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/1, illetve 2/2.

Tréki Tamás: – Sajnos mindkét balkezes átlövőnk hiányzott a mérkőzésről, ami nagyban befolyásolta a támadójátékunkat. Az első félidőben kemény védekezéssel és kiváló kapusteljesítménnyel ezt még tudtuk kompenzálni. Sajnos a második játékrészben elfáradtunk, mivel nem volt cserelehetőségünk. Emelt fővel veszítettünk egy kiváló csapat otthonában.

SZIKE Nyíregyháza–Hajdúnánás 30–25 (15–14)

Nyíregyháza, 220 néző, v.: Divéki, Paulovics. Nyíregyháza: Tóth – Szedlacsek 6, Csendes 4, Horváth 2, Dobos 4, Mészáros 5, Vasas 5/2. Csere: Gadnai (kapus), Újfalussy, Bor 2, Gazdag, Kozma, Kruták 1, Kapdos, Tuska 1. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 6/4, illetve 3/1.

Türk Ferenc: – Örülünk, hogy sok néző kilátogatott a mérkőzésre, szurkolásuk végig nagy erőt adott nekünk a játékhoz, különösen az utolsó 7-8 percben. Fogunk mi ennél jobban is játszani, de örülünk a hazai pályán megszerzett két pontnak.

További eredmény: Balmazújváros–DEAC II. 30–41 (16–19).

A bajnokság állása

1. DEAC II 2 2 - - 86-70 4

2.SZIKE Ny.háza 2 2 - - 58-48 4

3. H.szoboszló 2 2 - - 57-50 4

4. H.böszörmény 2 1 - 1 68-70 2

5. Balmazújváros 2 1 - 1 57-66 2

6. Hajdúnánás 2 - - 2 53-59 0

7. Kisvárda 2 - - 2 48-56 0

8. Nyírbátor 2 - - 2 47-55 0