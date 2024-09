Csupán a nyolcadik fordulóig kellett várni a futsal NB I. 2024-2025-ös idényének első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadójára. Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza és a B-Kerép Nyírbátori SC pénteken 18.30-kor a Continental Arénában csap össze egymással.

Hasonló utat jártak be az egyletek a szezon első részében, egyik gárda sem kezdett jól, ám az utóbbi időszakban mindkettő megtáltosodott, a Nyíregyháza egy hárommeccses győzelmi sorozatot tudhat magáénak (az MFA 3–2-es, a Rubeola FC 12–1-es és az Aramis 5–1-es legyőzésével), míg a Bátor sorozatban négyszer (az MFA 7–3-ra, a Rubeola 5–0-ra, az Aramis 7–6-ra, a Veszprém pedig 1–0-ra maradt alul Elek Gergő csapatával szemben) hagyta el diadalittasan a parkettát.

– Jó mérkőzést játszottunk Budaörsön, voltak nagyon jó periódusaink, amikor a mi akaratunk érvényesült – tekintett vissza az Aramis elleni összecsapásra a Nyíregyháza vezetőedzője, Lovas Norbert. – Taktikailag fegyelmezettek voltunk, a játékosok betartották, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk. Az első félidőben még egy buta hibából gólt kaptunk, aztán már csak mi találtunk be, így szép sikert arattunk. Jót tett a csapatnak ez a győzelem.

Nem volt könnyű a sorsolás

– A Nyírbátor sorsolása sem volt egyszerű, ám a kezdeti botladozás után ők is elkapták a fonalat – tért át a derbire a mester. – Legutóbb hatalmas sikert étek el Veszprémben, ami biztosan jót tett az önbizalmuknak, hiszen nagyon nehéz ott nyerni. Előtte az Aramist is legyűrték gólgazdag meccsen. Egyértelmű, hogy mindkét csapat jó formában van. Kíváncsian várom, hogy állunk hozzá a meccshez, de nagyon bizakodó vagyok. A csapat már megtapasztalta, milyen a pokolban és milyen a mennyben lenni, most jó lenne kitolni ezt a győzelmi szériát. Az alapszakasz első köréből még négy forduló van hátra, minél több pontot kellene szereznünk ezekből. „Hatpontos meccs” vár ránk, ha megnyernénk, megelőznénk a Nyírbátort és ragadnánk az élmezőnyhöz. Mindig parázs hangulatú vármegyei rangadót vívunk velük. Remélem, itthon tartjuk a három pontot, s mindent meg is teszünk majd ezért.