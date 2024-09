Három héttel a Soroksár ellen hazai pályán 2–1-re megnyert mérkőzést követően folytatódott az NB II. a Kisvárda számára, amely vasárnap a Mezőkövesd Zsóry FC vendége volt. A bajnoki szünetben egyik klubnál sem tétlenkedtek.

Rutinos edzővel erősítettek

A szabolcsiak előbb a Kazincbarcika ellen játszottak edzőmeccset, majd következett a múlt heti kupaforduló, amit tizenegyesrúgásokkal sikerült abszolválni. Mezőkövesden is zajlott az élet: előbb edzőt cseréltek, Csertői Aurélt ültették le a kispadra, majd az ő irányításával a kupában hazai pályán sikerült legyőzniük 3–1-re az ugyancsak másodosztályú Csákvárt. Az első félidő első helyzetét a Kisvárda dolgozta ki, egy szép háromszögelés után a csapatkapitány Mesanovics nagy helyzetben Juhász kapusba lőtt. A másik oldalon Kovács Marcell nagy védésére volt szükség, majd egy alkalommal a kapufa mentette meg a kisvárdaiakat. A hazaiak aztán az ivószünetet követően alig több mint egy percen belül kettőt is berámoltak.

Előbb Szalai József talált be szöglet után, majd Horváth Kevin pöccintett a kapuba egy jobb oldali beadást követően. A sokkból nehezen tudott felocsúdni a vendég együttes, a Mezőkövesd pedig magabiztosan tartotta a labdát, sőt egy labdaszerzés után kis híján a harmadik gólhoz is közel kerültek. A vendég stáb sem az eredménnyel, sem a játékkal nem lehetett elégedett, ezt az első félidei kettős csere is alátámasztotta.

Csak felcsillant a remény

A második játékrész legelején érkezett a szépítés! A 47. percben Csipetics szabadrúgása után a csereember, Matanovics fejelt a kapuba. Az 54. percben könnyen visszaállhatott volna a kétgólos különbség, de Bartusz kapáslövése célt tévesztett. Ezekben a percekben egyébként nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Kisvárda, de a pontosság hiányzott a játékból. A gödör pedig tovább mélyült a 63. percben, amikor egy Várda szöglet után gyors kontrát vezetett a Mezőkövesd, a baloldali beadás után pedig Szalai Józsefnek könnyű dolga volt, 3–1-re alakította az állást. A folytatásban sem tudta ráerőltetni akaratát a szabolcsi együttes ellenfelére, nagy veszély nem alakult ki a kövesdi kapu előtt.