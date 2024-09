Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE kilenc gólos vereséget szenvedett (30–21) szombaton az újonc Szombathely vendégeként. A szabolcsiak pedig nem kezdték rosszul a találkozót, percek alatt berámoltak hármat, a várt jó folytatás azonban elmaradt.

A Kisvárda védői nehezen bírtak a szombathelyi támadókkal

Fotó: © Cseh Gábor

– Az volt a taktikák, hogy próbáljunk meg egy az egy elleni párharcokat nyerni a Szombathely kettes, illetve hármas védőin, az ezekből szerzett előnyökből pedig türelmesen játszva alakítsunk ki helyzeteket – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője.

Ezen azonban hamar változtatni kellett, mert a Szombathely hatos falat védekezett, nem voltak kilépő embereik.

A Kisvárda a Győr ellen folytatja

– Ekkor azt beszéltük meg, hogy távoli zónákból próbálkozzunk és ezzel nyissuk meg a falukat, hogy legyen hely a betörésekre, illetve ezzel teremtsünk helyzeteket a beállónak, illetve a szélsőinknek. Sajnos azonban nem vállaltuk fel a lövőhelyzeteket, mindenki csak tovább passzolta a labdát. Ezért a védőiknek nem kellett feljebb lépniük, ezért nem voltak meg a területek az egy az egye elleni játékokhoz. Egyetlen opciónk maradt így, a szélsőinket meg tudtuk játszani, akik jó százalékkal értékesítették is helyzeteiket.

Nemcsak támadásban, védekezésben is akadtak problémái a Kisvárdának.

– Tudtuk jól, hogy az egyéni játékokat felvállalva gyorsan támadnak, amelyet szabálytalanságokkal kellett volna lassítanunk, széttördelnünk, az első félidőben viszont csupán hét megállító szabálytalanságot követtünk el – reagált a felvetésre Józsa Krisztián, aki azt is elmondta, hogy azzal is tisztában voltak, hogy kire kell külön figyelniük, mégsem tudták megakadályozni Pődör Rebeka eredményes játékát.

– Tudtuk, hogy ő a hazai csapat motorja, az első két mérkőzésük mindegyikén tíz gólt lőtt, mégsem tudtuk kivenni a játékból.

A szünetre összeszedett négy gólos hátrányukat fordulás után gyorsan megduplázták, majd a negyvenedik percre kialakult a tíz gólos különbség, innen már nem volt visszaút.

– A második félidőben fegyelmezetlenül védekeztünk, feleslegesen lépkedtünk ki 10-11 méterre, mert így mögénk belépkedve folyamatosan hozták helyzetbe a beállójukat. Így pedig nem volt esélyünk még a szoros vereségre sem – zárta Józsa Krisztián.

A Kisvárda Master Good SE hétfőn folytatta a munkát, október 2-án pedig hazai pályán a Győr ellen folytatja bajnoki szereplését.