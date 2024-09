Nem kevesebb mint négy hét telt el azóta, hogy utoljára hazai közönség előtt játszott bajnoki mérkőzést a Kisvárda Master Good. Révész Attila együttese vasárnap az NB II. 8. fordulójában a Csákvárt fogadja a Várkerti Stadionban. A Fejér vármegyeiek két ponttal gyűjtöttek többet a Várdánál, 11 egységével az ötödik helyen állnak a tabellán. Ha csak az utolsó bajnokit vesszük alapul, a két gárda ellentétes formát mutatott a 7. fordulóban. A Csákvár magabiztosan, 3–1-re győzte le a Budapest Honvédet, míg a Kisvárda az idei évad eddigi leggyengébb játékát bemutatva kapott ki 4–1-re az akkor utolsó helyen álló Mezőkövesdtől.

Most küzdeni kell

– Ilyen vereség után, mint amilyen a mezőkövesdi volt, nem a dumára, vagy éppenséggel a jó játékra van elsősorban szükség, hanem arra, hogy mindenki azt lássa rajtunk, hogy a legutóbbi szégyenteljes vereséget szép sorjában, győzelmekkel javítjuk ki, és azokkal engeszteljük ki szurkolóinkat – kezdte Gerliczki Máté, a várdaiak asszisztensedzője. –Ennek az első állomása lesz a Csákvár elleni vasárnapi fellépés, amelyen olyan stílusjegyeket kell mutatnak, hogy kiderüljön mindenki képes küzdeni magáért, egymásért, a klubért és a szurkolókért. Voltak külön kellemetlen jelenetei a mezőkövesdi mérkőzésnek, ezek egész egyszerűen nem ismétlődhetnek meg még egyszer. Gondolok itt elsősorban arra, hogy az ellenfél és a saját szögletünk után is gólt kaptunk, plusz még az első gól utáni középkezdésből is. Gólra gólt kapni nagyon demoralizáló, ez meghatározta a továbbiakat is.

Szépen sorjában

A Csákvár idáig három alkalommal győzött, két alkalommal szenvedett vereséget, két döntetlenjét pedig egyaránt idegenben érte el.

– Igaz ugyan, hogy a Csákvár a Puskás Akadémiával partnerségben lévő klub, de sok a rutinos játékosa, akik remekül kiegészülnek a Puskás-nevelésűekkel. A szó szoros értelmében vett felnőtt csapatról van szó, amely ugyancsak fel van vértezve a másodosztályú együttesekre jellemző stílusjegyekkel. Úgyhogy tudjuk mire is számíthatunk, kemény és komoly játékerőt képviselő ellenfélre. Eddig az volt ránk a jellemző, hogy az idegenbeli vereségek után hazai pályán össze tudtuk kapni magunkat, egész egyszerűen azért, mert saját közönségünk előtt más teljesítményre vagyunk képesek, mint idegenben. Bízom benne, hogy ez most is így lesz, utána pedig azon kell dolgoznunk, hogy az idegenbeli mérlegünk is eredményessé váljon. Ehhez szükség van hétvégén a győzelemre – mondta el Gerliczki Máté.

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik Kisvárdán, a Várkerti Stadionban.