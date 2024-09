A szünetet követően az élvonalhoz és az NB II.-höz hasonlóan hétvégén a labdarúgás harmadik vonalában is útjára indul a labda. Vármegyebeli csapataink közül hárman hazai pályán, míg a Kisvárda II. idegenben gyarapíthatja pontjainak számát az NB III 8. fordulójában.

A Nyíregyháza II.-re vár talán a legnehezebb feladat, Török László együttese a Karcagot látja vendégül az örökösföldi pályán. A nagykunsági alakulat az elején ugyan botlott párat, legutóbbi három mérkőzését azonban gólerős játékkal megnyerte, így a harmadik helyről várja a vasárnap délelőtti találkozót.

– Az elmúlt két hetünk is munkával telt, kihasználtuk a szabad hétvégét, hogy a terhelés, pihenés aránya meglegyen. A Karcag egy szakmailag jól felépített, minőségi, egységes csapat, amely nem véletlenül áll a harmadik helyen. Mi hátulról vagyunk a harmadikak, vasárnap arra törekszünk, hogy hazai pályán eltüntessük ezt a különbséget – mondta a találkozóval kapcsolatban a Nyíregyháza tartalékcsapatának vezetőedzője.

Szintén délelőtti mérkőzés vár a Kisvárda második számú alakulatára, a rétköziek a diósgyőri „fakó” vendégei lesznek. A találkozón egy sorozat mindenképpen megszakad, hiszen a házigazdák még nem játszottak döntetlent, míg a Kisvárda csak ilyen kimenetelű találkozókat játszottak eddig.

– Egyik sorozat meg fog szakadni, arra törekszünk, hogy ez a miénk legyen. Úgy utazunk Diósgyőrbe, hogy elhozzuk a három pontot, ennek tudatában készültünk egész héten – reagált a felvetésre Törtei Tamás, a Kisvárda II. edzője. – Döntő lesz, hogy megnyerjük a labda nélküli párharcokat, továbbá hogy minél több második labdát szedjünk össze a mezőnyben. Az eddigi mérkőzéseinken sokat tartózkodtunk az ellenfél tizenhatosán belül és annak környékén, a befejezéseink azonban nagy százalékban nem sikerültek. Bízom benne, hogy ezúttal jó sáfárkodunk majd a helyzeteinkkel – tette még hozzá.

A Mátészalka Hatvan ellen hazai pályán próbálja meg begyűjteni idénybeli második győzelmét.

– Volt most egy kis idő átgondolni a helyzetünket a két rosszul sikerük mérkőzés után. Arra jutottunk, hogy változtatnunk kell, nemcsak a sérültjeink és betegeink miatt, hanem mutatott játékunk miatt is. Ezt egy olyan csapat ellen tehetjük meg, amely masszívan védekezik és bárki ellen tudnak nyerni, de bárkitől ki is tudnak kapni – fogalmazott a Mátészalka edzője, Sándor Tamás.

A Sényő FC Selyem-Ber a kis Lokit látja vendégül. A hazaiak eddig hét, míg a vendégek nyolc pontot gyűjtöttek eddig. Amelyik gárda nyeri a tabella szomszédok találkozóját, az megerősítheti helyét a középmezőnyben. Bízunk benne, hogy ez Kapacina Valer játékos-edző alakulata lesz.