Szombaton rajtolt a felnőtt OB II-es férfi vízilabda bajnokság a Nyíregyházi Városi Uszodában. A játéknapon két mérkőzést játszottak az AQUA SE-Profil Trend játékosai. Az első meccsen az Eger ellen érezhető volt a kezdeti megilletődöttség, így nem sikerült győzelemmel kezdeni a bajnoki rajtot. A második mérkőzésre mintha egy másik csapat ugrott volna medencébe és a bajnokság egyik legesélyesebb csapat ellen játszottak a nyíregyházi pólósok egy sok gólos, izgalmas meccset.

A közönségszórakoztató összecsapásokra közel 140 néző látogatott ki.

– Az első mérkőzésünkön látszódott egy kezdeti lámpaláz a hosszabb kihagyásunk után. Tanulunk ebből a találkozóból, így biztos vagyok abban, hogy a visszavágón más lesz majd a játék képe. A meccsek között sikerült felpörögnünk és próbáltuk rendezni a sorainkat a taktikánkban is. Azt gondolom ez sikerült is. A MATE ellen egy igazán kemény meccset játszottunk. Ők az OB II egyik bajnokesélyes csapata. Teljesen más volt a játék képe az első meccsünkhöz képest és aki kilátogatott az uszodába ezt láthatta is. Kár azokért a második negyedekért. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, ahogy az első összecsapásunkat követően felálltunk és így tudtunk játszani a második mérkőzésen. Nagyon jó volt látni, hogy ennyien voltak kíváncsiak egy vízilabda mérkőzésre. Köszönjük a nézőknek, szurkolóknak a támogatás –mondta Hatvani Péter, a felnőtt csapat vezetőedzője.

Egri Vízmű Sport Club – AQUA SE-Profil Trend 14-9 (3-2,5-1,3-3,3-3)

Gólszerzők: Szanics G. 3, Lipták M. 2, Horváth L., Horváth D., Kedves I. Rényi. P.

AQUA SE-Profil Trend – MATE-GEAC MSA 11-21 (5-6,1-7,3-3,2-5)

Gólszerzők: Lipták M. 3, Szanics G. 2, Molnár K. 2, Horváth L., Spák Cs. Rényi P., Podlovics A.