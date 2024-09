Az eddigiek alapján azt már konstatálhattuk, hazai pályán megtanult pontokat gyűjteni, mi több rangadót is nyerni a Nyíregyházi Spartacus az NB I-ben. Ami eddig hiányzott, az a megfelelő idegenbeli forma, Tímár Krisztián együttese ugyanis a bajnokságban mind a négy mérkőzését elveszítette otthonától távol. Így utazott a gárda Kecskemétre.

Kézben tartott mérkőzés

A szombat délutáni összecsapáson aztán minden a szabolcsiak szándéka szerint alakult. A mérkőzés elején sikerült túlélni a hazai rohamokat, majd Kovácsréti és Navratíl góljaival még a félidő előtt két gólos előnyt alakított ki az együttes.

– Nehezen lendültünk bele a meccsbe, de az első negyedóra után sikerült stabilizálni a játékunkat – kezdte értékelését Tímár Krisztián vezetőedző. – Megszereztük a vezetést, onnantól pedig kézben tartottuk a meccset. Az igaz ugyan, hogy rengeteg beadást és szögletet kellett levédekeznünk, de nagyon jól teljesített a csapat ezen a fronton is. Jó volt látni, hogy azok a játékosok, akik helyettesítették a sérülteket, nagyon jó formát mutattak. Összességében a lelkesedéssel nagyon elégedett vagyok, egyedül talán a letámadásainkból hiányzott a megszokott erő, de így is úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten nyertünk.

A vezetőedző az egymás után aratott két győzelem dacára sem rugaszkodott el a célokat illetően.

–Szeretnénk bennmaradni és továbbra is lépésről lépésre haladni. Óriási jelentősége lehet még ennek a győzelemnek, mert Kecskeméten nem sok csapat szokott nyerni. Fontos volt számunkra az is, hogy végre kapott gól nélkül zártunk.

Már csakis a következő meccsre kell gondolnunk, ami újra egy rangadó lesz.

Hazai pályán a Diósgyőr ellen is a három pont lesz a célunk - fogalmazott Tímár.

Ezen az úton tovább

Kecskeméten újra robbant a Kovácsréti-bomba, ezúttal azonban nem a balos süt el, ahogyan az szokott. A támadó a 27. percben gyengébbik lábával, jobbal lőtt óriási gólt közel 30 méterről. Kovácsréti Márknak ez már a negyedik találata volt a bajnokságban, amivel holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. A 24 éves játékos bízik benne, hogy mind egyéni, mind csapatszinten állandósul a jó forma.