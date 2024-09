Augusztus utolsó hétvégéjén elrajtolt a női NB II., melynek Keleti-csoportjában érdekelt a Nyíregyháza Spartacus FC. Jeddi Béla tanítványai remekül kezdtek, hiszen magabiztos játékkal győzték le az újonc Kecskemét csapatát. Szerb Katalin már a hatodik percben betalált, majd az első félidőben el is döntötte az összecsapást a gárda, miután Szerb mellett Szalanics Dóra is duplázott, de Zsigó Dalma is bevette Illés Mónika kapuját.

Kettészakadhat a mezőny

Mint arról korábban már említést tettünk, igencsak nyílt harcra van kilátás a Keleti-csoportban, hiszen a Nyíregyháza mellett az Újpest, a Vasas, az Eger, és a Csepel is arra pályázik, hogy egy kis szerencsével odaérjen a dobogóra.

Ennek megfelelően az Eger nyolcgólos sikert aratott a Salgótarján ellenében, a Vasas 5–0-ra nyert Kazincbarcikán, az Újpest pedig mint a bajnoki cím első számú várományosa 19–0-ra győzte le a hatvan csapatát – az előző idényben még Nyíregyházán pallérozódó Bakó Alina negyvenhat percet kapott a lila-fehéreknél. A Csepel ellenben megszenvedett a Vasad ellen, de a három pontot otthon tartotta.

A Szpari a bajnokság második fordulójában Hatvanban vendégszerepel.

Labdarúgás: női NB II., Keleti-csoport, 1. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti LC 5-0 (5-0)

Nyíregyháza: Verdes (Sinka, 84.) - Csábi (Pekk P., 63.), Bodnár, Kocsis (Kovács, 46.), Szerb, Hrinkó (Kertész, 63.), Novák (Pekk L., 46.), Zsigó, Szalanics (Benedek, 46.), Kása, Linzenbold. Edző: Jeddi Béla.

Kecskemét: Illés – Szaszkó, Zsoldos (Gattyán, 36.), Tóth R., Bertalan, Filutás (Csányi, 44.), Kis, Tóth Sz., Horváth, Szöllősi, Túri (Sándor, 36.). Edző: Szabó Erika.

Gól: Szerb (6., 31.), Szalanics (28., 45.), Zsigó (30.).