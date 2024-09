Csupán a nyolcadik fordulóig kellett várni a futsal NB I 2024-2025-ös idényének első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadójára. Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza és a B-Kerép Nyírbátori SC pénteken este a Continental Arénában csapott össze.

Hasonló utat jártak be az egyletek a szezon első részében, egyik gárda sem kezdett jól, ám az utóbbi időszakban mindkettő megtáltosodott, a Nyíregyháza egy hárommeccses győzelmi sorozatot tudhatott magáénak (az MFA 3–2-es, a Rubeola FC 12–1-es és az Aramis 5–1-es legyőzésével), míg a Bátor sorozatban négyszer (az MFA 7–3-ra, a Rubeola 5–0-ra, az Aramis 7–6-ra, a Veszprém pedig 1–0-ra maradt alul Elek Gergő csapatával szemben) hagyta el diadalittasan a parkettet.

Hatalmas lendülettel vetették bele magukat a mérkőzésbe a csapatok, többnyire a házigazda veszélyeztetett, de a Nyírbátornak is megvoltak a maga lehetőségei. A félidő derekához közeledve két komoly nyíregyházi lehetőség után a vendéglátó kapusának, Petró Martinnak akadtak forró másodpercei, kétszer is bravúrral mentve meg a csapatát a góltól. Nem sokra rá Maneca törte ketté a bátori kapufát, persze csak képletesen, majd egy ajtó-ablak ziccerben tévesztette el centikkel Dobi Attila kapuját. Maneca helyzeteit Gregory két próbálkozása követte, ám Dobi ezúttal is bravúrral hárított. A 11. percben aztán megtört a vendég gárda, Gregory sarokrúgását Maneca passzolta a hálóba. A játékrész utolsó harmadában Kovács Róbert lőtt kapufát, nyomott ugyan a Stúdió, de mégsem mehetett biztosra, hiszen a vármegyei rivális is dolgozott ki ziccereket. A félidő végéhez közeledve Elek Gergő csapata is telibe trafálta a kapufát, ám a nagyszünetre egygólos hazai előnnyel mehettek a csapatok.

Két Stúdió lövéssel kezdődött a második húsz perc, majd Harmati Tamás lövésébe nyúlt bele szerencsétlenül Sánta János, így öngólja után 2–0-ra alakult az állás. Aztán kissé váratlan módon Kovács Róbert kapta meg a második sárga lapját, melynek eredményeképpen villant a piros is. Két perc erejéig, így emberhátrányba került a házigazda, ám nem tudta kihasználni az emberfórt a Nyírbátor. A félidő derekára kissé kiegyenlítettebbé vált a játék, habár a Stúdió futsalozott veszélyesebben, amit Öreglaki Norbert 29. percben szerzett gólja is igazolt. Alig egy perccel később Harmati Tamás lőtte meg a negyedik hazai gólt, bár a Bátor ezt vitatta, mivel közben elmozdult a kapu. A folytatásban Elek Gergő csapata megpróbálkozott az öt a néggyel, ám ez csak hellyel-közzel működött. A 32. percben egy remek letámadás végén Rafinha is gólt szerzett, ötre növelve a nyíregyházi előnyt. Mindegy mindegy alapon, a Nyírbátor lehozta a kapusát, Maneca pedig ezt köszönte is szépen és megszerezte a hatodik hazai találatot. A Bátor teljesen szétesett, így a hetedik gól Gregory nevéhez fűződött. Ezt követően sem lassított Lovas Norbert gárdája Gregory és Maneca összjátéka pedig már a nyolcadik találatot eredményezte. Két perccel a vége előtt aztán egy remek szabadrúgáskombinációt követően Szentes Bíró Tamás megszerezte a Nyírbátor becsületgólját. Az utolsó pillanatokra is maradt még csattanó, Gregory lényegében a saját kapuja elől indulva szlalomozott végig, majd tette fel a kilences számot az eredményjelzőn a Stúdió neve mellé. Összességében egy kiélezett első félidőt követően talán az döntött, hogy nem tudta kihasználni az emberelőnyös szituációját a Nyírbátor, ezt követően pedig kinyílt a csapatok között az a bizonyos olló.