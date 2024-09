Nyirkos, hideg időjárás fogadta szombat délután a csapatokat Angyalföldön az Illovszky Rudolf Stadionban. A Vasas és a Nyíregyháza Spartacus a tavalyi idényben sem vette félvállról a kupasorozatot: a fővárosiak a legjobb nyolc, a nyíregyháziak a legjobb négy között búcsúztak. A két csapat legutóbbi kupatalálkozójáig sem kell sokat visszamenni az időben, 2022 októberében Sényőn a Vasas jutott tovább az ötödik fordulóba.

Korán hátrányban

A mérkőzés nagy iramban kezdődött, a hatodik percben a Szpari kapuja előtt alakult ki az első nagy helyzet, Szántó lövését Alaxai és a kapus Tóth közösen blokkolta. Rá két percre azonban már nem volt ellenszere a vendégeknek: Szántó megindulása után Rácz készített le Urblíknak, aki 18 méterről a rövid felsőbe lőtte a labdát, ezzel megszerezte a vezetést a Vasas. A folytatásban Kovácsréti veszélyeztetett vendégoldalról, az újabb gólhoz azonban a folytatásban is a hazaiak álltak közelebb, de a befejezésekbe hiba csúszott. A 41. percben aztán tizenegyeshez jutott a Vasas. Tóth Milán lépett ki ziccerben és ütközött a kapuból kifutó testvérével, Tóth Balázzsal. Erdős József játékvezető videón megnézte az esetet, majd a büntetőpontra mutatott, Radó lövését azonban hárította Tóth, így maradt a döntetlen, így is vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőre két helyen is változtatott Tímár Krisztián, Pinte Patrik és Nagy Barnabás érkezett. Eleinte úgy tűnt, a Szpari továbbra sem tud veszélyt okozni támadásban, az 58. percben aztán mégis jött az egyenlítés. A csereként beállt Nagy begurítása után Eppel fordult be szépen és lőtt a kapuba. Két percre rá aztán a fordítás is közel volt, Kovácsréti egyéni akciója után centik hiányoztak. A következő negyedórában alig-alig jutottak el a kapukhoz a felek, egyik csapat sem vállalt felesleges kockázatot. A 78. percben a csereként beállt Könyves kerülhetett volna helyzetbe, de Tóth Balázs elhalászta előle a labdát, majd a hajrában előbb a nyíregyházi kapu előtt volt kavarodás, aztán a Szpari veszélyeztetett kétszer is rögzített szituációk után. A rendes játékidő hosszabbításában főként a Vasas került fölénybe, az állás azonban nem változott, így következett a kétszer 15 perces hosszabbítás.