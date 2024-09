Robog a vármegyei foci tovább, hétvégén már a 8. fordulót rendezik a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. Gyors fejszámolással tehát az őszi idény feléhez érkezett el a bajnokság. Zsinórban ez már a második hétvége, hogy teljes fordulót rendeznek, szombaton öt, vasárnap két helyszínen gurul majd a labda. Fontos megemlíteni, hogy Csengerben szombaton 12 órára írták a kezdést, minden más helyszínen 15 órakor harsan fel a kezdő sípszó. A szabadnapos ezúttal a 15. helyen álló Nyírvasvári lesz.

Tapadna a Tarpa

A szezon negyedéhez érve ugyan ha óvatosan is, de az esélyekről is egyre markánsabb képet lehet festeni. Az elmúlt hétvégén arra is választ kaptunk, hogy meglóg-e az Ibrány vagy sem, a Tarpa győzelmével végül utóbbi igazolódott be. Hétvégén Fiumei Viktorék Nyírmeggyesen javíthatnak és tarthatják ott magukat az első helyen. Az Ibránynak a pillanatnyi kisiklás ellenére is jó esélyei vannak, a meggyesiek ugyanis egy ideje jóval nagyobb gödörben vannak, legutóbbi hat meccsükből csak egyet húztak be. A Tarpához a múlt héten szabadnapos és még a bajnokságban meglepetésre nyeretlen Nyírbátor utazik. A tavalyi bajnok és kupagyőztes együttes utóbbi serleghez hét közben ismét közelebb somfordált, az Újfehértót győzte le szerdán Jeremejev mester gárdája, a jó forma tehát töretlen. Ha pedig Újfehértó, Kiss Tamásékhoz az eddig igen rapszodikus teljesítményt nyújtó Kemecse látogat.

Új vezetéssel a Csenger

Érdekes meccs ígérkezik Csengeren, ahol immáron nem Juhász Ferenc felel a szakmai felkészítésért. A (játékos)-edzői feladatokat a Barcsay Márk-Antal Roland páros vette át és ugyan tudjuk, egy válás mindig fájdalmakkal jár, az új impulzusoknak lehet éppen a Nagyecsed lesz a kárvallottja. Ami biztos, az új trénereknek a védekezést mindenképpen rendezni kell, a Csenger ugyanis már 20 kapott gólnál jár a bajnokságban. A hétvégi mindenféleképpen egy kiváló teszt lesz, az Ecsednél ugyanis éppen a támadó harmad teljesít kiválóan az utóbbi időben. Ennek is köszönhető, hogy a csapat a döcögős rajtot követően elkapta a fonalat és már a hatodik helyen áll a tabellán. Szoros meccset vetít előre a Vásárosnamény és a Mándok találkozója. Az előző fordulóban teljesen ellentétes arcát mutatta a két együttes: a beregiek sima 4-0-s vereséget szenvedtek a Nagyecsedtől, míg a Mándoknak minden összejött a Nyírmeggyes ellen, aminek egy sima 5-0-s siker lett a vége. Ha a két csapat céljait nézzük, talán a vendégek számítanak esélyesnek, ezt támasztja talán az is, hogy a két gárda úgy áll ugyanannyi ponttal, hogy a Mándok két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint leendő ellenfele.