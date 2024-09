Bizony nem kezdte valami jól a szezont az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza. Tegyük hozzá, nem is volt könnyű a sorsolása, az előző idénybeli szereplésük tükrében azért annál mindenki többet várt, hogy az együttes négy forduló után nyeretlen. Így Lovas Norbert együttese csütörtökön arra készült, hogy a Magyar Futsal Akadémia vendégeként megszerezze idegenbeli első győzelmét.

Az eddigi eredménytelenség nem kötött görcsöt a lábakra, előbb Szabó Lajos lövése csattant a kapufán, majd formás akció végén megszerezte a vezetést a Nyíregyháza. Rafinha egyérintőből pörgetett Maneca elé, aki átvette a labdát és gyönyörűen kilőtte a hosszú felsőt (0–1).

A találat után is a nyírségiek irányították a játékot, fölényük azonban meddőnek bizonyult, az újabb találat sokáig váratott magára. A játékrész vége előtt azonban ismét villant a Rafinha-Maneca duó, utóbbi talált be megduplázva ezzel csapata és saját maga találatainak számát. Mielőtt hátradőlhettek volna biztos vezetésük tudatában hibájukat kihasználva szépítettek az akadémisták. A szünetre így egygólos nyíregyházi előnnyel vonultak a felek.

Fordulás után hiába volt többet a labda Öreglaki Norbertéknél, a hazaiak a szöglet variációból egalizáltak, ezzel új meccs kezdődött. A folytatásban kapkodóvá vált a játék, a Nyíregyháza több nagy helyzetet is kidolgozott, Rafinha a kapufát is eltalálta, hátul pedig Petró tette jól a dolgát.

Vészesen fogyott az idő és felsejlett annak lehetősége is, hogy továbbra is nyeretlen marad a vendég gárda. A lefújás előtt azonban siker koronázta a nyíregyházi próbálkozásokat. Ismét jól dolgozott a Rafinha Maneca páros, amelynek végén utóbbi volt eredményes, a mérkőzésen immár harmadszor. Az akadémisták nem akartak belenyugodni a vereségbe, az utolsó három percben kapusukat lehozva öten támadtak támadtak az egyenlítésért. Jól állta azonban a sarat a nyíregyházi védelem, így az eredmény már nem változott, ezzel az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza megszerezte idénybeli győzelmét.

Futsal: NB I., 5. forduló

Magyar Futsal Akadémia – A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 2–3 (1–2)

Budapest, v.: Kovács G., Fehérvári. MFA: Nyerges – Lőrincz, Módly M., Fábián, Módly D. Csere: Tóth, Papp, Nguyen, Véghelyi, Boznánszky, Tarpai, Bokor, Szabó D., Szabó B. Vezetőedző: Boznánszky Gábor. Nyíregyháza: Petró – Szabó L., Öreglaki, Harmati, Dávid. Csere: Gagyi, Mondok, Gyulai, Maneca, Kovács R., Urr, Rafinha, Gregory, Fridrich. Vezetőedző: Lovas Norbert. Gól: Fábián (19.), Lőrincz (25.), illetve Maneca (6., 17., 37.).