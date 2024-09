A nyíregyházi Ujváry Zoltán a svájci Cadenazzóban megrendezett BMX Freestyle Európa-bajnokságon ötödikként zárt, ami minden idők legjobb magyar eredménye. A májusi montpellier-i világkupán hetedik helyen végző BMX-es első menetét a zsűri 84.10 pontra értékelte, s habár a második körében ezt a pontszámát már nem tudta túlszárnyalni, ez így is egy fantasztikus eredmény. A finálé másik magyar résztvevője a tizennyolc éves Krausz Kristóf 11. lett.

Jól sikerült a felkészülés

– A szokásos struktúrában készültem a svájci Európa-bajnokságra – mondta el lapunk megkeresésére az NYKSE sportolója, aki a Nyíregyházi Sportcentrum támogatását is élvezi. – Nagyrészt Debrecenben és Hajdúböszörményben készültem, de az esős időszakban a miskolci fedett pályát is igénybe vettem. Azt hiszem, hogy összességében szuperül sikerült a felkészülés, ami az Eb-n az eredményességben is megmutatkozott. A kvalifikációban a szokásos taktikát csináltam, nem kockáztattam, biztosra mentem, így a kilencedik helyen jutottam be a tizenkettes döntőbe.

Svájcban egy kissé más pálya, mondjuk úgy, hogy kisebb várt a kerekesekre, ám ez sem zavarta meg az egyre jobb formába kerülő bringást.

Szinte tökéletes kört futott

– A kontinensviadal a svájci-olasz határon kapott helyet, csodálatos környezetben, ami a körök között remek feltöltődést nyújtott – folytatta Zoltán. – A pálya egy kissé szokatlan volt, kisebbek voltak az elemek, de ettől függetlenül igencsak technikás. Összességében tetszett, feküdt nekem. A döntőben az első köröm szinte tökéletesen sikerült, ez által lekerült rólam a nyomás, így a második „futásom” során már biztosra mentem, de nagyon élveztem a kerékpározást. Az elért eredmény hatalmas megelégedettséggel tölt el, egyben önbizalmat ad a jövőre nézve. A befektetett munka egyértelműen kezd kifizetődni.

A dobogó harmadik fokán a brit Dylan Hessey végzett, második helyen a háromszoros Európa-bajnok francia Anthony Jeanjean zárt, az első helyért járó aranyérmet pedig az olimpiai ezüstérmes, 2023-as világ- és Európa-bajnok ugyancsak szigetországi Kieran Reilly vihette haza. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi szükségeltetik még ahhoz, hogy vármegyénk kiválósága a fentebb említett „sztárokkal” is felvehesse a harcot.