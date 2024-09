Több mint három évet kellett várni az újabb keleti rangadóra, elérkezett a napja. 2021 után újra Nyíregyháza Spartacus–Debrecen mérkőzésre szegeződik a figyelem, akkor az NB II-ben találkozott a két gárda. Az első osztályban utoljára a 2014/2015-ös idényben, vagyis kereken 10 éve csapott össze a Szpari és a Loki. Az már csaknem egy hete eldőlt, hogy a 19.30-kor kezdődő bajnokit telt ház előtt rendezik és mint arról a napokban beszámoltunk, a mérkőzést kiemelt kockázatú eseménnyé nyilvánították.

Doppingolja, ha kifütüyülik

A rangadóra nagy erőkkel készült a DVSC, melynek kispadjára második alkalommal ül le a vezetőedzőnek augusztus végén kinevezett Máté Csaba. A tréner a Ferencváros stábjának tagjaként sok-sok örökrangadót átélt már, de jól tudja azt is, mit jelent a Vasutasok számára a Szpari elleni mérkőzés.

–Biztosan nehéz meccs előtt állunk, fizikálisan fantasztikusan felkészített csapat a Szpari, senkit se tévesszen meg az eddig elért helyezésük. Fontos, hogy fel legyünk készülve az átmenetekre, oda kell figyelnünk a részletekre is. Bízom benne, hogy győztesen hagyhatjuk majd el a pályát szombaton – nyilatkozta Máté Csaba.

A debreceniek saját nevelésű középpályása, Bárány Donát úgy fogalmazott, doppingolóan hat rá az a légkör, ami a Nyíregyháza elleni mérkőzést körbeveszi. –Tudjuk, mit jelent ez a párharc a szurkolóknak. A felkészülésünk ugyanolyan, szerintem mindenki átérzi a súlyát a meccsnek, győzelemért szeretnénk játszani. Biztosan a hangulat is emberpróbáló lesz, de szeretem, ha az ellenfél drukkerei kifütyülnek, ez is egy pozitív visszajelzés számunkra. A mi szurkolóink velünk vannak és ez az, ami igazán számít – mondta a 24 éves játékos.

Nem vihet el az indulat

Tímár Krisztián, a Szpari vezetőedzője nyíregyházi színekben játékosként már megtapasztalhatta milyen hangulata van a keleti rangadónak, most trénerként első ízben irányíthatja csapatát a DVSC elleni bajnokin.

–Igyekszünk ugyanúgy készülni, mint bármelyik NB-I-es meccsre, de tudjuk, hogy nagyon várják a szurkolók a rangadót. Biztos vagyok abban, hogy fantasztikus hangulat fogad majd bennünket, próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy itthon tartsuk a három pontot. A csapatok között nagy a rivalizálás, de ilyenkor különösen lényeges, hogy mindenki a saját feladatára koncentráljon, és ne vigyék el az indulatok a játékosokat, mert abból problémák lehetnek.

Fontos lesz, hogy fegyelmezettek legyünk, és élvezzük a rangadót, mert ritka Magyarországon, hogy egymás után többször is telt ház előtt futballozhatunk, nekünk ez most megadatik.

Már a stadionavató is remek hangulatú volt, de kicsit most még ennél is többre számítunk – mondta Tímár Krisztián a klub honlapjának.