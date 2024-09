Gödöllőn vendégszerepelt a Nyíregyháza női csapata, amely az NB II Keleti-csoportjának harmadik fordulójában is magabiztos volt. Zsigó Dalma és Szerb Katalin gyors góljaival lényegében már az első félidőben eldőlt a mérkőzés, amihez még Kovács Kinga is hozzátette a maga találatát, így háromgólos Szpari előnnyel vonulhattak pihenőre a felek. A fordulást követően Benedek Klaudia szinte azonnal bevette Berceli Nikolett hálóját, majd a 75. percben Szalanics Dóra állította be az 5–0-s végeredményt.

Gyorsan dűlőre vitték

– Igazából úgy utaztunk Gödöllőre, hogy nem tudtunk túl sokat az ellenfelünkről, habár azt láttuk, hogy eleddig nem tudtak egyik meccsükön sem gólt szerezni – értékelt lapunknak Jeddi Béla vezetőedző. – A győzelem reményében léptünk pályára, habár egy kissé foghíjas kerettel. Szerettük volna úgy lehozni ezt a találkozót, hogy ne kapjunk gólt, ezt pedig véghez is vittük.

A Nyíregyháza közvetlen riválisai közül a Vasas és az Újpest is győzött, miközben az Eger szabadnapos volt. A gárda a negyedik helyről várja a folytatást, szeptember 28-án, szombaton pedig éppen az egyik legerősebb ellenfél az Újpest érkezik Örökösföldre.

– Ugyanúgy készülünk az Újpest ellen is, mint bármelyik másik egylet ellen, habár egyértelmű, hogy ez a mérkőzés rangadónak tekinthető – folytatta a csapat trénere. – Próbáljuk majd a saját játékunkat játszani, pláne annak a fényében, hogy hazai pályán fogadjuk a lila-fehéreket. Reméljük, hogy a legerősebb csapatunkkal tudunk kiállni, és, hogy itthon tartjuk a három pontot.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Szpari még a Magyar Kupában is érdekelt, a legjobb nyolcba kerülésért Dunaújvárosban lépnek pályára a lányok október 6-án, vasárnap.

Labdarúgás: női NB II, Keleti-csoport, 4. forduló

Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC 0–5 (0–3)

Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum, v.: Kalmár (Rácz, Farkas).

Gödöllő: Berceli – Szőke, Lakatos, Nagy, Hrapán (Mayer, 46.), Lipák (Csicsiri, 46.), Nándori, Péter, Kovács (Gleichauf, 56.), Grnács, Hatfaludy (Singh-Bahadur, 83.). Edző: Orbán Csilla.

Nyíregyháza: Verdes (Sinka, 71.) – Rácz, Csábi, Kása, Kocsis, Bendek (Linzenbold, 60.), Szerb, Pekk P., Zsigó (Szalanics, 60.), Novák (Pekk L., 60.), Kovács. Edző: Jeddi Béla.

Gól: Zsigó (11.), Szerb (13.), Kovács (26.), Benedek (48.), Szalanics (75.).