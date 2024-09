Agresszív csapatnak tartják a Szparit

Az előző fordulóban a KTE 3–1-es vereséget szenvedett a Zalaegerszegtől. A találkozó azonban mindenképpen emlékezetes marad a fiatal Kotula Márk számára, akit első NB I-es perceit játszotta. A balhátvéd tavaly a Kazincbarcika játékosaként már szerzett tapasztalatot a Szpariról, most is nehéz meccsre számít.

– Egy erős csapattal találkozunk, tavaly én kétszer is pályára léptem ellenük. Agresszív, jó ellenfélről van szó, remek formában is vannak. Biztosan nagyon nehéz 90 perc vár ránk, de hazai pályán mindent meg fogunk tenni azért, hogy eredményesek legyünk – mondta Kotula Máté.

A mérkőzésre továbbra is vásárolhatóak jegyek online a Jegymesteren, de a helyszínen is lesz értékesítés. A kecskeméti klub tájékoztatási szerint másfél órával a kezdés előtt nyitnak a kapuk és a pénztárak, így arra kérik a drukkereket, lehetőség szerint időben érkezzenek a gördülékeny beléptetés érdekében akkor is, ha már rendelkeznek belépővel. A vendégszektor a Csabay Géza körútról érkezve közelíthető meg, parkoló közvetlenül a szektor bejárata mellett, a Kecskeméti Fürdővel szemben található. A vendégszektorba a 3-as kapun keresztül lehet belépni, büfé és mosdók üzemelnek. Az ugyanakkor fontos, hogy a stadion és a pénztár szolgáltatásait csak készpénzzel tudják igénybe venni a helyszínen a vendég szurkolók.

A mérkőzést szombaton 17 órától rendezik.