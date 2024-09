Pénteken 16 órakor a DEAC és a Paks mérkőzésével vette kezdetét a IV. Sitku Ernő Emléktorna, melyen az atomvárosi gárda a harmadik negyedben bemutatott 33–16-os futásának köszönhetően legyőzte debreceni riválisát. A mérkőzést a hivatalos megnyitó követte, majd a játéknap második találkozóján a házigazda Hübner Nyíregyháza BS a Budapesti Honvéd csapatával mérte össze az erejét a döntőbe jutásért.

Az első negyedben sokáig nagyon jól tartotta magát a házigazda, az élvonalbeli Honvéd a játékrész végén tudott ellépni, elsősorban Darko Bajót és Mucza Tamás kosaraival. A második tíz perc elején viszont megrázta magát a budapesti gárda, légiósai vették hátukra a Honvédot: Quentin Hardrict Jr. és Shane Gatling is demoralizáló kosarakat szerzett. A hazaiak trénere Merim Mehmedovic cserékkel próbálta felrázni övéit. A felek közötti különbség hamar húsz pont körülire duzzadt, a Blue Sharks azonban nem engedte el a negyedet, Tyreke Locure, majd pedig Tarján Izsák vezérletével a nagyszünetre tizenkét pontra redukálta a vendéglátó a különbséget.

A harmadik felvonás Végső Bálint kosarával kezdődött, aki a ziccere után még egy büntetőt is a helyére küldött, de Bonifert Bendegúz is megrázta magát. A Cápák láthatóan agresszívabb képet festettek mind támadásban, mind pedig védekezésben, ám a Honvéd lendületét nem sikerült megtörni, habár ebben a tíz percben is volt egy remek periódusa a hazai csapatnak, ennek eredményeképpen pedig a az utolsó negyed kezdetére tíz pontra zárkózott a Nyíregyháza.

Az utolsó negyedet ellenben lendületesebben kezdte a fővárosi formáció – miután Zlatko Jovanovic mester alaposan leszidta az övéit –, amely elsősorban a légiósaira építve hamar visszaállította a húsz pont körüli differenciát. A házigazda nagyot küzdött, ám a meccs ezen időszakára már kijött a felek közötti osztálykülönbség, na meg a légiósok száma általi minőségbeli. A találkozó utolsó periódusában már mindkét oldalon lehetőséget kaptak a fiatalok, s végül magabiztosan nyerte meg az összecsapást a Budapesti Honvéd, amely így a Pakssal találkozik a döntőben, míg a Nyíregyháza a DEAC csapatával csap össze a torna bronzmérkőzésén.