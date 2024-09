A nyári szünet után folytatódott a kamion Európa-bajnokság, a hétvégén a csehországi Most volt a helyszín. A Révész Racing ötszörös Európa-bajnoka, Kiss Norbert pedig ott folytatta, ahol a szünet előtt abbahagyta. A magyar pilóta a szezon korábbi részében 233 pontot és több mint ötven pontos előnyt szorgoskodott össze, Csehországban pedig már a szombati napon egyértelművé tette az erőviszonyokat. Az időmérő ugyan szorosan alakult, de sikerült megszerezni az első rajtkockát.

Egyértelmű fölényben

Az első futam indulásakor a Kiss mögül induló Kursim és Lenz ütközött, a Révész Racing kamionja ezután senkitől nem zavartatva aratott rajt-cél győzelmet Hahn és Lenz mögött. Következett a fordított rajtrácsos futam, amelyet Kiss Norbert a nyolcadik helyen kezdhetett meg. A magyar pilóta már az első körben több pozíciót javított, a második körben már az 5. helyen haladt a Révész Racing autója. Lenz ugyan sokáig maga mögött tartotta, végül azonban sikerült kifékezni őt, majd Hahn-on is sikerült túljutni, így a szombati nap második futamán a harmadik helyen szelte át a célvonalat Kiss Norbert. Következett a vasárnap, az időmérőn pedig a magyar versenyző ismét nem talált legyőzőre, ráadásul fölénye egyértelműbbnek tűnt, mint egy nappal korábban. A futamon azonban nem engedhetett ki Kiss Norbert egy pillanatra sem. Jochen Hahn az egész futamon szorosan üldözte a Révész Racing kamionját, több előzést is megkísérelt a 11 kör alatt. Az ötszörös Európa-bajnok azonban állta a sarat és végül hat tizedmásodperccel riválisa előtt hozta be kamionját az első helyen. A részben fordított rajtrácsos második futamot a 8. helyről kezdte meg, és szokásához hűen remekül jött előre, végül másodikként ért célba.

-Két győzelemmel, egy második és egy harmadik hellyel zártuk a hétvégét, ami azt gondolom egy nagyon jó eredmény. Növeltük az előnyünket a bajnokságban, most már biztosan 60 pont felett vagyunk, ami azért jó, mert így akár már a következő helyszínen, Le Mans-ban bebiztosíthatjuk a bajnoki címünket. A vasárnapunk igen kalandos volt, az időmérő jól sikerült, de aztán még ha vezettem is végig, Jochen Hahn végig ott lihegett a sarkamban. Lehet, hogy csak nem volt szerencsénk a gumival, nem volt meg a kellő tapadás. Az utolsó futamra a két első gumit a hátsó tengelyre tettük, ezután újra nagyszerű volt vezetni az autót. Most van időnk szusszanni egy kicsit, de a csapat már izgatottan várja az utolsó két hétvégét – mondta Kiss Norbert.