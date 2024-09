A Continental Arénában rendezett Fatum Kupán megszerzett harmadik helyezés után múlt héten már újabb felkészülési minibajnokságra készült a Fatum-Nyíregyháza. A lányok pénteken utaztak el Romániába, hogy részt vegyenek a CSM Lugoj által szervezett négyes tornán.

Adrian Chylinski sérülés miatt kénytelen volt néhány játékosát nélkülözni. A tartalékosabban felálló mieink az első meccsen a Békéscsabával találkoztak, és három játszmában alulmaradtak.

–A sérülések miatt nem tudtunk rendesen készülni, és ez problémát okozott. Ez volt a legrosszabb meccs amit játszottunk, mióta elkezdtük a felkészülést. A játékosok végig küzdöttek a nehézségek ellenére is, ezzel elégedett vagyok. Lépésről lépésre haladunk, remélem a jövőben jobban teljesítünk, mint amit most mutattunk – értékelte a péntek este játszott első mérkőzést a tréner. A szombati napon a Brassó ellen léptek pályára a nyíregyházi lányok. Négy szett után 2–2 volt az állás, a döntő játszma pedig igazán izgalmasan alakult. 8–10-ről fordítottunk, így a csapat a torna második meccsén megszerezte első győzelmét. A felemás mérleg után a harmadik napon következett a házigazda CSM Lugoj, amely egy héttel korábban már felülmúlta az együttest Nyíregyházán.

Ezúttal is a lugosiak kezdtek jobban, és bár a szett feléig szoros volt az állás, utána a hazaiak nyerték a játszmát. A másodikban 21-20-nál még vezettünk, de végül ez a játékrész is a hazaiaké lett, mint ahogy a harmadik is. A 3-0-s vereség azt jelentette, hogy a Fatum a negyedik helyen végzett a tornán a Brassó, a CSM Lugoj és a Békéscsaba mögött. A lányok természetesen már itthon folytatják a felkészülést az új Extraliga idényre. Ráadásul szerdán bárki belepillanthat az együttes munkájába, az Európai Sporthét keretében ugyanis nyílt edzést tartanak a Continental Arénában. Adrian Chylinsky együttese számára október 4-én kezdődik meg az Extraliga új idénye.