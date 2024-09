Rögtön egy vármegyei rangadóval indul az NB III-as labdarúgó-bajnokság Keleti-csoportjának kilencedik játékköre. Sorozatban hét döntetlent követően az előző fordulóban vereséget szenvedő Kisvárda Master Good II. ugyanis a Sényő gárdáját fogadja, egyértelműen azzal a céllal, hogy végre-valahára megszerezze idénybeli első sikerét. A Sényő ezzel szemben őrizné a középmezőnyben elfoglalt pozícióját, s valljuk be őszintén nem is esélytelenül utazik a Rétközbe.

Az első győzelmükre hajtanak

– Átértékeltük a DVTK II. elleni összecsapást, tanultunk a történtekből, ennek megfelelően pedig próbálunk előre lépni. A felkészülésünk nem sokban változott az eddigiekhez képest, nyilván a lejátszott mérkőzésekből kiindulva igyekszünk kijavítani a hibáinkat – harangozta be a találkozót a Kisvárda trénere, Törtei Tamás. – Nagyon szeretnénk már az első győzelmünket megszerezni, s hamár eddig vártunk, akkor ez egy most vagy soha találkozó lesz a vármegyei rivális Sényő ellenében.

Ugyancsak vasárnap délelőtt lép pályára a Mátészalka, amely a DVSC II. ellenében próbál túlélni, ugyanis Sándor Tamás kerete igencsak foghíjas.

Foghíjas keret Mátészalkán

– Ez a mérkőzés is egy a sok közül, nem nézem azt, hogy Debrecenben játszunk, a „kis Loki” is egy csapata az NB III-nak – vezette fel a mérkőzést lapunk megkeresésére a DVSC egykori ikonja, a Mátészalka vezetőedzője, Sándor Tamás. – Nem volt egyszerű ez a hét, mivel egy betegség sepert végig a csapaton, ráadásul sérültjeink és eltiltottjaink is vannak. Próbáltuk elhalasztattni a meccset, de sajnos ez nem jött össze. Szerdán nem is tudtam edzést tartani, így pedig nem lesz könnyű dolgunk. Jelen pillanatban még én sem tudom pontosan, hogy milyen összeállításban tudunk pályára lépni vasárnap.

A kiesőzónából menekülő Nyíregyháza Spartacus II. Hatvanban vendégszerepel, annál a Hatvannál, amely az eddigi meccsei alapján egy döntetlenre mindig jó. A „kis Szparinak ellenben nagy szüksége lenne már egy győztes meccsre, hiszen a bajnokság első harmadában most már kezdenek eltávolodni egymástól a csapatok.