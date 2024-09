Sokszor leírtuk már, a kedves olvasó azonban bocsássa ezt meg nekünk, de huszonöt évet vártunk arra, hogy ismét papírra vethessük: a Nyíregyháza Spartacus legyőzte a DVSC-t az élvonalban. A parádés diadal után edzők, játékosok, szakértők és mindenki IS vérmérsékletének és klubszimpátiájának megfelelően véleményt formált a mérkőzésről és annak körülményeiről. Így tett a két csapat szurkolótábora is, akik fergeteges hangulatot teremtettek a telt házas stadionban, természetesen más szemüvegen át látták az eseményeket a vesztes csapat drukkerei, mint a Szpari ultrái, a Mastiffs 1995 Nyíregyháza szurkoló csoport.

A Nyíregyháza Spartacus és a szurkolók közösen ünnepelték a győzelmet



A nyíregyházi szurkolók korán kezdtek gyülekezni egy a stadiontól távolabb eső kocsmában. Jó hangulatú italozás folyt, majd a mérkőzésre a kezdés előtt két órával indultak el, útközben összeállva a másik nyíregyházi csoporttal – számoltak be róla facebook oldalukon.

A szurkolók is kitettek magukért a Nyíregyháza Spartacus mérkőzésén

– A belépésnél fokozott volt az ellenőrzés, de így is gyorsan bejutottunk. Kezdéskor hatszáz piros, kék kartont emeltünk a magasba, és a szektor előtt egy nagy "Piros, kékben élünk keleten" felirat került kiragasztásra. Igen, tudjuk semmi extra. Mi egy éve még ötvenem is alig voltunk. Új stadion, NBI, de egyik napról a másikra nem tudunk akkorát fejlődni. Lesz itt még komolyabb látvány is… A szurkolásról: mindenki, szó szerint mindenki 110%-on pörgött. Tábor, oldallelátók, de még a VIP szektorok is. A hangulat kaotikus volt, néha elvesztve a szervezettséget. Aki ott volt soha nem felejti el. Egy kiírással készültünk: „Mizu srácok? Zsír a stadion?” Egy szörnyű eseményre emlékezve, mikor a cívis fiúk összekenték a szép ruhájukat.



A debreceniek kiírásai ötlettelenek voltak. Volt olyan, amit még ők se értettek. A szurkolásuk átlagos, majd átlag alatti, végül pedig el is hallgattak.



A csapat óriásit küzdött, így 3-2 re megtöltöttük a hurkát. A lefújást követően óriási ünneplés kezdődött, a kitartóak ezt reggelig folytatták.

A debreceni szurkoló csoport a vereséget követően érhetően szűkszavúbban számolt be az eseményről.