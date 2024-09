Nem nyugszanak a kedélyek Debrecenben, úgy tűnik a cívisvárosban nem tudnak napirendre térni afölött, hogy a város bálványozott csapata vereséget szenvedett a Nyíregyháza Spartacus vendégekét. Egyre, másra jelentek/nek meg írások ezzel kapcsolatban, még az debreceni egyetem kancellárjának is volt mondanivalója. Az írások többsége főleg a körülményekkel foglalkozik, „hurkásozást” említ, felrója a biztonság szolgálat általuk túl szigorúnak vélt intézkedéseit. Némely írás arra is kitért, hogy a szurkolókon semmi nem múlt, mert világklasszis teljesítményt nyújtottak a lelátón. Ezzel azért vitatkoznánk, de ez nem ennek az írásnak a tárgyát képezi. Ennek cáfolatára azonban íme egy mérkőzésen készült fotó. Ha ezt valaki világklasszisnak tekinti, lelke rajta.

A Nyíregyháza Spartacus-Debrecen "világklasszis" vendégszurkolása

Fotó: magánarchívum

A debreceni lokálpatriótizmustól átitatott, olykor túlfűtött megnyilvánulásokból kevés kivételtől eltekintve egy dolog hiányzott, mégpedig a lényeg: Nyíregyháza Spartacus–DVSC 3–2, vagyis a Szpari több gólt lőtt, tehát nyert. Mert a foci nagyon egyszerű játék, nem a hurkásozás, nem a tirpákozás számít, hanem az, hogy ki tud többször az ellenfél kapujába találni, ez pedig Nagy Dominikéknak sikerül múlt szombaton.

A Nyíregyháza Spartacus már a folytatásra készül

A mérkőzés után természetesen játékos, edző, szakmai stáb, a szurkolók és talán az egész város megünnepelte a diadalt. Nem gyúltak azonban örömtüzek, pedig lett volna miért, hiszen az élvonalban negyedszázada hagyta el utoljára a nyíregyházi együttes győztesen a gyepet a Debrecen ellen. Ennek ellenére mindenki szépen, csendesen teszi a dolgát, a Szpari készül a hétvégi, Kecskemét elleni mérkőzésére, a szurkolók pedig már hangolnak, a jövő hétvégi hazai Diósgyőr elleni újabb keleti rangadóra.

A debreceni klubnál azonban érzik, hogy nem a csúnya nyíregyházi drukkerekben kell keresni a hibát és azzal is tisztában vannak, hogy nem a hazai B-közép rigmusaitól felejtettek el focizni dédelgetett sztárjaik, hanem bizony Tímár Krisztián együttese játszott jobban a mérkőzésen.

A DVSC ezért meglepő akcióval szeretné kiengesztelni csalódott szurkolóit, a Nyíregyháza elleni vereség után egységes, 500 forintos jegyárral hálálnák meg a szurkolók támogatását.

– Csapatunk átérzi a nyíregyházi vereség súlyát, és valamennyi játékosunk nagyon sajnálja, hogy a fergeteges buzdítás ellenére (amiért ismételten nagy köszönet jár szurkolóinknak) nem sikerült örömet okozni a Loki-híveknek a rangadón – olvasható a DVSC honlapján.

Éppen ezért a csapat kezdeményezésére a DVSC a szombati, MTK elleni mérkőzésre különleges akciót hirdet, a VIP kivételével minden szektorba pusztán 500 forintba kerül majd a belépő, helyfoglalás érkezési sorrendben. A játékosok ezzel a gesztussal is szeretnék jelezni, hogy számítanak a drukkerekre, szeretnék, ha sokan kilátogatnának a stadionba. Azon szurkolóik, akik már megvásárolták a belépőjüket, kárpótlásul annak felmutatásával belépőt kapnak a legközelebbi, Paks elleni hazai mérkőzésre. Játékosaik mindenképpen meg akarják mutatni, hogy a szurkolók támogatásával sokra képesek, és a klub komoly céljai sem változtak a bajnokságban.

A témával kapcsolatban a csapat ikonja, Dzsudzsák Balázs is megszólalt.

A DVSC által feltöltött videóban szól a szurkolókhoz a válogatottsági-rekorder, aki úgy fogalmazott javítanának az MTK ellen. – Kedves szurkolók, debreceni kötődésű emberek! Szeretnénk elmondani, átérezzük a múlt hétvégi vereség súlyát, tisztában vagyunk vele, hogy ez egy nagy törés volt a szurkolókkal szembeni bizalmat illetően.

– Azért vagyunk újra a pályán, hogy kijavítsuk a hibát. Mutassuk meg, hogy mi debreceniek a nehezebb időszakokban is együtt vagyunk. Nem csupán nagy szavakat szeretnénk használni, újra vissza szeretnénk szerezni a bizalmatokat

– mondta a piros-fehérek csékája.