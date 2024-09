Mint arról beszámoltunk, a telt házas stadionavató Nyíregyháza Spartacus – Fehérvár mérkőzést követően, a Debrecen vendégjátékára ismét elfogyott az összes jegy, a Szpari szurkolói mellett a több mint 1000 debreceni drukker biztatja majd a Lokit a szombaton 19.30-kor kezdődő mérkőzésen.

A Nyíregyháza Spartacus ultrái fergeteges buzdításra készülnek

Fotó: Sipeki Péter

Információink szerint a debreceni szurkolók egy nagy része vonattal utazik majd, a szerelvény a Nagyállomásról szombaton 16.38-kor indul, 17.20-ra érkezik a nyíregyházi állomásra, ahonnan rendőri felvezetéssel érkeznek a stadionhoz. Akik pedig autóval ékeznek a meccsre, azok számára szombaton 16.00 és 16.30 között lesz gyülekező a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén, ahonnan 16.30-kor indul a menet rendőri felvezetéssel a stadion vendégparkolójához.

Lesz tehát feladata a rendőrségnek is a kiemelt kockázatúvá minősített mérkőzéssel kapcsolatban.

A mérkőzés napján a város több pontján időszakos forgalomkorlátozásra, útlezárásra és rendőri ellenőrzésre számíthatnak a közlekedők. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat. A közlekedők időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre számíthatnak szeptember 21-én 14 óra 30 perc és 21 óra 30 perc között a 4-es számú főút Nyíregyházára bevezető szakaszán a 268. kilométerszelvényben. Útlezárás lesz szombaton 5 óra és 21 óra 30 perc között a Sóstói út és a Stadion köz kereszteződésénél, valamint a stadion előtti útszakaszon. Forgalomkorlátozásra és forgalomelterelésre kell számítani a stadion környezetében lévő utakon – tájékoztatta lapunkat Hrenkó Péter. A vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense hozzátette: Illés Tamás rendőr alezredes, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság megbízott vezetője szombaton 12 órától 24 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

A rendőrség kiemelt csoportja 15.20-kor érkezik meg az állomásra és várja a Debrecenből érkező szerelvényt, majd a menetet a körúton kísérik egészen a stadionig.

– Ahogy a szlogenünk is mondja, nálunk a biztonság az első, ennek szellemében dolgozunk, tekintet nélkül arra, hogy csak egy „sima” meccsről van-e szó, vagy kiemelt kockázatúról – mondta lapunk megkeresésére Lövei Csaba, a Mex Security Team Kft. ügyvezető tulajdonosa, aki Szemán Róberttel közösen irányítja a céget és évek óta biztosítják a Nyíregyháza Spartacus hazai mérkőzéseit. – A mi munkák a a létesítmény bejáratánál kezdődik, ott „kapjuk” meg a szurkolókat a rendőrégtől. Ezt a mérkőzést a szokásos 75 fő helyett 100 emberrel biztosítjuk és besorolása miatt a rendőrség is jelen lesz a stadionban, de a munkánkba nem avatkozhat be – magyarázta a szakember. – A szokásos protokoll szerint mindenkit megmotozunk tetőtől talpig. A táskákat, hátizsákokat is átnézzük, senki nem vihet be szúró-, vagy vágó eszközt, éles tárgyat, fegyvert, gázsparayt, önkényuralmi jelképeket, esernyőt, flakont, pirotechnikai eszközt, továbbá az erősen illuminált állapotban érkezőket sem engedjük be.

A biztonsági szolgálat munkája természetesen nem ér véget a beléptetéssel, a mérkőzés ideje alatt árgus szemekkel figyelik a lelátót és bármilyen rendbontás, atrocitás, vagy váratlan esemény esetén azonnal intézkednek.

– Miután mindenki elfoglalta a helyét, figyeljük a közönséget és ha észrevesszük, hogy esetleg előkerül trükkösen becsempészett tiltott tárgy, azt azonnal elvesszük. Kiemelten figyelünk a családokra és ha úgy látjuk, hogy veszélybe kerültek, azonnal kiemeljük őket a kritikus zónából. Kiemelten kezeljük, hogy a két szurkolótábort elzárjuk egymástól, erre való a puffer zóna, így biztosítjuk, hogy a csapatok ultrái nem találkozhassanak a stadion területén. A szurkolásba, a „szájkaratéba” természetesen nem szólunk bele. Alapos előkészületeket igényel, hogy minden zökkenőmentes legyen, ezen a héten például minden héten voltam a stadionban bejáráson, folyamatosan egyeztetünk a klub ügyvezetőjével, Dankó Gergővel, aki évek óta lelkiismeretes dolgozik és nekünk is minden feltételt biztosít, hogy a legjobb tudásunk szerint végezzük a munkánkat.