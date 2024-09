Az elmúlt héten megtört a jég a nyíregyházi futsalcsapat 2024/2025-ös idényében. A Magyar Futsal Akadémia ellen kiszenvedett győzelem után minden esély megvolt arra is, hogy gyorsan kövesse az elsőt a a második siker is, hogy félvállról ennek ellenére sem vehette Lovas Norbert együttese a Rubeolát. A Continental Arénában rendezett hétfő esti összecsapáson azonban nem hagyott kérdést az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza.

Nem hagytak kérdést

A hazaiak az első pillanattól magunkhoz ragadták a kezdeményezést, ez pedig már a negyedik percben gólt eredményezett, Rafinha előkészítéséből Maneca vette be a kaput. A brazil játékos ezzel az egymást követő negyedik találatát jegyezte. Másodpercekkel később ismét volt ok az örömre, Maneca lekészítése után Gregory a második gólt is megszerezte. A folytatásban is fölényben volt a Nyíregyháza, de a befejezésekbe, vagy az utolsó passzokba hiba csúszott. Négy másodperccel a félidő vége előtt aztán mégis háromgólosra alakult az előny, Gregory átadásából Rafinha centikről a kapuba gurított. Az együttes három brazil születésű játékosa egy-egy góllal és gólpasszal jelentkezett az első húsz percben. A megnyugtató eredmény lenyűgöző játékot váltott ki a második félidőben. A 22. percben Szabó Lajos remek passzából Dávid Richárd középről talált be, ezt követően szép szögletvariációból Kovács Róbert gólja következett, Fridrich Dávid közelről szerezte meg első gólját a Stúdió színeiben, Gregory duplája után pedig már 7-0 állt az eredményjelzőn. A csapat nem állt le, töretlenül jöttek a támadások, Maneca második találata után pedig két fiatal, Urr Dániel és Gyulai József is lehetőséget kapott – előbbi később asszisztot is adott. Ugyan egy figyelmetlenség megbosszulta magát, de Dávid Richárd bombagólja újra a hazaiak ontották a gólokat. Maneca újabb mesterhármast jegyzett, végül pedig Öreglaki Norbert két találata állította be a 12–1-es végeredményt. Az A’Stúdió Futsal ezzel eddigi történetének legnagyobb különbségű győzelmével folytattuk a zárkózást az élmezőnyhöz.