A vármegyei kézilabdabarátok nagy örömére tavaly szeptemberben újra beindult a vármegyei férfi bajnokság, amelyet a SZIKE csapata nagy fölénnyel nyert meg, jogot szerezve ezzel az NB II.-es indulásra. A sikertörténet nem előzmény nélküli.

– 2021-ben arra gondoltunk öten kézilabdás barátok, hogy létrehozunk egy egyesületet. Mindegyikünk gyermeke “megfertőződött” már a sportág szeretetével és mi is sokat kaptunk a kézilabdától, amiből szerettünk volna visszaadni valamit – elevenítette fel a kezdeteket Türk Ferenc, elnökségi tag, a SZIKE egyik alapítója. – Egyesületünk célul többek között azt tűzte ki, hogy Nyíregyházának hosszú évek után ismét legyen NB-s csapata, ezt nagy összefogással, közös erővel sikerült is elérnünk. Nagy köszönettel tartozunk azoknak, akik ebben részt vettek – tette még hozzá.

Az együttes az új kihívásokra készülve alapos vérfrissítésen esett át. Továbbra is a SZIKE színeiben kézilabdázik Tóth Máté, Vasas György, Orosz László, Tuska Szabolcs, Gazdag Richárd, Horváth Bendegúz és Mészáros Ákos. Nyáron csatlakozott a csapathoz Gadnai Attila, Szűcs Balázs, Dobos Balázs, Bor Márk, Szedlacsek János, Csendes Ádám és Kapdos János.

– Nagyrészt olyan játékosokkal vágunk neki az NB II.-nek, akik régebben Nyíregyházán játszottak. Hívó szavunkra örömmel és nagy lelkesedéssel, első szóra jöttek, ami nekünk is erőt ad, hiszen a jövőben is elsődlegesen nyíregyházi kötődésű játékosokkal képzeljük el a közös munkák. Jó néhány fiatal játékos is csatlakozott hozzánk és így teljes a keretünk – magyarázta Türk Ferenc.

A csapat tagjai júliusban házi feladatként egyénileg készültek, a közös munkát pedig augusztus elején kezdték meg Türk Ferenc edző vezetésével. Az első időszakban minden nap edzettek, két hét után heti négy volt a penzum, majd átálltak a heti három foglakozásra, amelyet a versenyidőszakban is tartanak majd.

– Az edzések mellett minden héten játszottunk felkészülési mérkőzést, osztálytársakkal és NB I./B-s csapattal is. A tervezett munkát elvégeztük, mindenki nagy lelkesedéssel és odaadással dolgozott, természetesen egy csapat sosincs kész, de folyamatosan dolgozunk, hogy minél jobbak legyünk.

Türk Ferenc elmondta, hogy céljuk az, hogy a hétvégén induló pontvadászatban az alapszakasz első négy helyének valamelyikét megszerezzék és így a felsőházban folytathassák a küzdelmeket. Szeretnék egy olyan csapat alapjait lerakni, amelyre építve egy-két éven belül még egy szintet tudnak lépni.

A SZIKE Nyíregyháza vasárnap a Kisvárda vendégeként kezdi meg bajnoki szereplését. Az együttes a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti tornacsarnokában lelt otthonra, az idény első hazai mérkőzésén, szeptember 22-én a Hajdúnánást fogadják.