Három nappal karácsony előtt rendezik idén a tokaji IV. Watt-Team Adventi Futást, amelyen garantált lesz a karácsonyi hangulat.

– Bár messze van még december 21-e, de már most közel száz nevezőnk van, s ami ennél is örömtelibb, hogy idág öt nyíregyházi iskola jelezte nekünk szervezőknek, hogy csapatot, osztályt delegál az eseményre. Díjazzuk idén az első három legnagyobb létszámú iskolát, a legkreatívabb jelmezest és a legnagyobb létszámú csoportot is. Nyíregyháza futói szeretik ezt a buli, családias hangulatú tokaji eseményt, amelyen idén sétálni is lehet majd. Több meglepetéssel készülünk erre a rendezvényre. Mindent nem szeretnék elárulni, viszont azt igen, hogy a fődíjak között szerepel a Csorbai-tónál elhelyezkedő négycsillagos Hotel Borovica wellness kikapcsolódása két fő részére. Ami szintén fontos információ, hogy szeptember 14-ig kedvezményesen nevezhetnek az indulók – hangsúlyozta Pokrovenszki Gergely, a szervező Tetterő Egyesület elnöke.