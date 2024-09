Mint az ismert, az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza a Rubeola ellen magabiztosan győzött. A gólzáporos siker azonban csak akkor ér valamit, ha tovább haladnak a megkezdett úton, ehhez az első lépést péntek este Budaörsön, az Aramis ellen tehette meg Lovas Norbert együttese.

A nyíregyházi szakmai stáb meglepetésre változtatott a Rubeola ellen jól muzsikáló kezdősoron, a merész húzás azonban bevált, mert az A’Stúdió rögtön magához ragadta a kezdeményezést. Szabó Lajos már az első percben eltalálta a lécet, jelezve, hogy jó formában van. Nem is kellett sokat váni az első találatáig, a tizedik percben Dávid Richárd passzából mesterien lőtte ki a jobb alsó sarkot. Alig öt perc múlva megduplázta előnyét a vendéggárda, Kovács Róbert vette be az Aramis kapuját. Nem dőlhettek azonban hátra, mert jött a szépítés, a kilépő hazai játékossal a hatoson belül Öreglaki szabálytalankodott, ő sárga lapot kapott, a hazaiak pedig büntetőt végezhettek el. Gagyi helyett Petró Martin nézett farkasszemet Bognárral, aki magabiztosan lőtt a jobb fölsőbe. Az eredmény már nem változott, így 2–1-es nyíregyházi előnnyel vonultak pihenőre a felek. Fordulás után jól védekezett az A’Stúdió, Gagyinak csak egyszer akadt dolga. Nem sokkal később újra villant Szabó Lajos, egy levágódó labdát bombázott a hálóba. Ezzel nem volt vége, Harmati is betalált. Ugyan még hátra volt tíz perc, de egy oldalberúgást követően Maneca beállította a végeredményt. A hátralévő időben jól őrizte előnyét a Nyíregyháza, így Lovas Norbert együttese győzelemmel térhet haza Budaörsről.

Futsal: NB I, 7. forduló

Aramis–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 1–5 (1–2)

Budaörs, v.: Wittner, Karsai. Aramis: Molnár – Komáromi, Szeghy, Bognár, Büki. Csere: Soós, Klacsák, Papp, Vattamány, Gellérfi, Pintér, Szűcs, Lévai, Bogdán. Vezetőedző: Nagy Roland. Nyíregyháza: Gagyi – Szabó, Öreglaki, Kovács R., Dávid. Csere: Petró, Mondok, Gyulai, Maneca, Urr, Harmati, Rafinha, Gregory, Fridrich. Vezetőedző: Lovas Norbert. Gól: Bognár (17., büntetőből), illetve Szabó (10., 26.), Kovács (16.), Harmati (29.), Maneca (31.).