– December 14-én első alkalommal kerül megrendezésre a sportos esemény, amely a gyönyörű Tájházunk elől indul majd. Bár még több hónap van hátra, mi már nagyon várjuk – árulta el szerkesztőségünknek Tajthy Péter, Paszab polgármester. – A rendezvény ingyenes lesz, és mindenki kap rajtszámot, érmet, mézeskalácsot és több értékes tomboladíjunk is lesz, többek között egy elektromos rollert is kisorsolunk a főtámogatónk Farkasmotor jóvoltából. Fellépőkből sem lesz hiány.



– A tokaji Watt-Team Adventi Futáshoz hasonlóan szerettük volna, ha Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyének is lenne egy karácsonyi hangulatú futóeseménye. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a hátrányos helyzetű településen, Paszabon valósíthatjuk meg a rendezvényt, s bízom benne, az indulók előnyként élik meg majd, hogy nem kell utazniuk ahhoz, hogy elindulhassanak. Persze a helyieken kívül a környező városokból, településekből is várunk indulókat, már közel ötvenen jelezték Nyíregyházáról is hogy részt vesznek majd az I. Paszabi Adventi Fényes Futáson – összegzett Pokrovenszki Gergely főszervező.