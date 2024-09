– A felkészülés közepén vagyunk, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretnénk méltóképpen megemlékezni sportikonunkról, Sitku Ernőről – kezdte keddi sajtótájékoztatóját Mohácsi Máté, a klub ügyvezetője. – Azt hiszem, minden eddiginél rangosabb torna jött össze, hiszen a Budapesti Honvéd és a DEAC mellett idén nagy örömünkre itt lehet az Atomerőmű SE is. Az eseményen személyesen részt vesz a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Báder Márton is.

A torna a DEAC és az Atomerűmű mérkőzésével kezdődik pénteken 16 órától, majd az ünnepélyes megnyitót követően lépnek pályára a Kék Cápák a Budapesti Honvéd ellen. Az első nap vesztesei vasárnap a harmadik helyért mérkőznek meg, a győztesek az első helyért szállnak harcba.

– Bízom abban, hogy megmutathatjuk azt, hogy A-csoportos mentalitással meg tudjuk nehezíteni a valóban A-csoportos ellenfeleinket. Az eredmény a mi esetünkben jelenleg másodlagos – tette hozzá Mohácsi Máté.

– Úgy terveztünk, hogy az új szezonra fiatal, nagy perspektívát jelentő játékosokkal futunk neki – erről már Merim Mehmedovic vezetőedző beszélt, akinek közvetlen munkáját a klubhoz ezer szállal kötődő Szobi Dániel, Vaskó György és Demeter Ádám trió segíti az új idényben. – Mindig mondom, hogy egy B csoportos csapat előtt két út áll: bevásárol vagy építkezik. Mi utóbbit választottuk, a tudatos építkezést, és szerintem az egész magyar kosárlabdának érdeke, hogy minél több csapat gondolkodjon így. Mi ezt már tavaly elkezdtük.

– Augusztus legelején kezdtük meg a felkészülést, a stáb és a játékosok remek munkát végeztek az elmúlt hetekben, ennek is betudhatóan a keret nagy része most meglehetősen fáradt, de ez normális ilyenkor. A Sitku Ernő-emléktornán nekünk az lehet a célunk, hogy ezek ellen a kiváló csapatok ellen tanuljunk és minél inkább megközelítsük az ő szintjüket. A tornát követően lesz még két felkészülési mérkőzésünk már bajnoki ritmusban a Vasas és a Miskolc ellen, tehát összességében minden adott ahhoz, hogy felkészülten várjuk a bajnoki rajtot.