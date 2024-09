Március 7-én járt legutóbb Kecskeméten az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza, akkor csodaszámba illő 0–0-s végeredmény született. Pénteken már huszonöt másodperc után eldőlt, hogy ezúttal látunk gólt. A hazaiak kapusa, Krajcsi Bence bátran felkísérte a támadást, sőt, ő próbálkozott távoli lövéssel, ami lepattant, Dávid Richárd megtalálta Rafinhát, aki egy visszazáró védő mellett higgadtan a kapuba lőtt, ezzel a szabolcsi egylet szerzett vezetést.

Nem volt sok ok az örömre

Ekkor még nem sejtettük, de a Nyíregyháza számára nagyjából eddig volt szép az este, mivel a folytatás a kecskemétiekről szólt. Gagyi Sándor másodperceken belül háromszor védett, ám a hatodik percben már tehetetlen volt, Suscsák Máté a védőjéről lefordulva kilőtte a jobb alsót, majd rögtön az egyenlítés után újabb meleg helyzeteket élt át a vendég védelem.

A félidő feléhez érve újra veszélyesebbé vált a Stúdió játéka, ám úgy is a hazaiak találtak be, hogy azokban a percekben éppen nem volt benne a játékukban a gól, ráadásul kivédekezhető is lett volna az akció. Újfent bosszantó módon egy oldalrúgást nem tudott levédekezni Lovas Norbert formációja, így már 3–1-re vezetett a Kecskemét.

Nehezítette a helyzetet, hogy nem számíthatott a gárda Gregory játékára, az előző szezon gólkirálya ugyanis hét közben megsérült. Mégsem a támadójáték miatt kell igazán bosszankodni, sokkal inkább a védekezésben követett el nagy hibákat a tavalyi idény bronzérmese, mígnem teljesen meg nem rogyott a keret. Újabb gól született rögzített szituációból, majd kontrából is, közben a másik oldalon Krajcsi védett, amikor arra volt szükség.

A hatodik kapott gól után hajtott még a szépítésért a Nyíregyháza, de szerencséje sem volt, Maneca gyönyörű lövése is a lécről kifelé pattant. Az utolsó percben aztán Harmati Tamás megszerezte első gólját az A’Stúdió színeiben, majd Rafinha duplázott, ám a félperces őrületben a Kecskemét is betalált, így alakult ki a 7–3-as végeredmény.

Hasonló cipőbe került a Bátor is

Mindeközben a Nyírbátor motiváltan lépett pályára Újpesten, azzal a céllal, hogy megszerezze első pontját, pontjait.