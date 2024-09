Mint ismert, a múlt hétvégén megrendezett Sitku Ernő Emléktornára csupa élvonalbeli gárda – amelyek három-négy légióst foglalkoztatnak –, a végső győztes Atomerőmű SE, a Budapesti Honvéd SE és a DEAC érkezett a vármegyeszékhelyre. Utóbbi két együttessel össze is csapott a Hübner Nyíregyháza BS, amely a Honvéd ellen három negyeden át jól tartotta magát, végül 95–71-re kapott ki, míg a debreceniekkel szemben szorosabb meccsen, 70–59-re maradt alul.

Erős ellenfelekkel játszottak

– Egyértelmű volt, hogy erős ellenfelekkel játszunk, de abban bízhattunk, hogy korábbi, DEAC elleni meccsen jól teljesítettünk, megvolt bennünk a fiatalos energia – összegzett a torna után a csapat honlapján a Blue Sharks vezetőedzője, Merim Mehmedovic. – Most nehezebb volt a feladat, mert két nap alatt kellett két erős csapattal találkoznunk, de abból a szempontból jól megoldottuk a feladatot, hogy egyik ellenfelünk sem vette félvállról a meccset. Ilyen csapatok ellen nehéz játszani, de könnyebb gyakorolni azokat a játékelemeket, amik fontosak nekünk. Az erősebb B-ligás csapatok ellen is A-s ritmusban kell kosárlabdáznunk.

Elégedett a hozzáállással

A nyíregyházi közönség először láthatta a nyáron újjá formált keretet, amelynek rutinszerzésre is jó volt a kétnapos esemény, hiszen ne felejtsük el, Bonifert Bendegúz az egyetlen, aki 2000 előtt született.

– Aki itt volt, láthatta, hogy a tavalyihoz képest sokkal fiatalabbak vagyunk – folytatta a mester. – Rutinos játékosokkal talán könnyebben lehet gyors eredményt elérni, de a jövőt nézve ez a jó út. Nagyon hasznos volt a torna, minden játékoson láttam, hogy harcol a helyéért, a játékperceiért.

– Senki nem ijedt meg légióstól és korábbi válogatott magyar játékostól sem. Persze a minőségi különbség látható volt, de jó ritmusban játszottunk és az a cél. Elégedett vagyok a pillanatnyi állapottal és a csapat hozzáállásával.

A férfi NB I/B Piros csoportjának küzdelmei szeptember utolsó hétvégéjén kezdődnek, tizenhárom csapat vág neki a bajnokságnak az élvonalba való feljutás reményében.