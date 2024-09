A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban két mérkőzést rendeztek szombaton.

Nagyecsed–Vásárosnamény 4–0 (2–0)

Nagyecsed, v.: Ignéczi. Nagyecsed: Szabolcsi (Sarkadi)– Zámbó, Marinas, Nyíregyházi (Jónás), Bulyáki K., Bulyáki A., Pócsi, Tilinger (Sarkadi G.), Nagy Z. (Erdős), Lakatos (Nagy N.), Somlyai. Edző: Harbula Balázs. Vásárosnamény: Csordás – Szántó, Lyáh, Deskó, Bíró (Danó), Ujvári (Dobod), Magyari, Berec (Sárosi), Kopor, Orosz, Huszti (Bajusz). Edző: Géczi István. Gól: Bulyáki, Lakatos, Somlyai, Marinas.

Harbula Balázs: – Álmos meccsen végül ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. További sok sikert kívánok a Naménynak! Ezt a győzelmet Tatya Lajosnak ajánljuk. Nyugodj békében!

Géczi István: – Sajnos a sérülések és a betegségek rányomták a bélyegét a csapat teljesítményére. Megérdemelt hazai győzelem született. Gratulálok a Nagyecsednek, további sok sikert nekik!

Mándok–Nyírmeggyes 5–0 (4–0)

Mándok, v.: Takács. Mándok: Bandor – Koszta (Csáki), Toldi, Gyüre, Bokor, Jene (Maroda), Molnár, Matyi (Mező), Jánvári, Cservenyák, Budaházi. Edző: Kocsis János. Nyírmeggyes: Ritli – Fischer (Banga), Boldizsár E., Nagy Zs., Török (Nagy Z.), Ötvös (Kujbus), Boldizsár G., Jónucz, Sitku (Papp), Törtei, Tóth. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. Gól: Bokor, Gyüre 2, Cservenyák, Maroda.

Kocsis János: – Jó mentalitással kezdtük a mérkőzést, rengeteg helyzetet alakítottunk ki és azokat jó százalékban ki is használtuk, így az első félidő minden igényt kielégített. A másodikban már előjött sok hiányosságunk, de ott is megvoltak a helyzeteink és még egy gólt sikerült szerezni. Örülünk a győzelemnek, a három pontnak és próbálunk tovább fejlődni. Reméljük, hogy a következő meccsre még jobbak tudunk lenni.

Nagy Zsolt: –