Mint az ismert az Újfehértó KSZSE néven szereplő együttes két évvel ezelőtt ugyan a 10. helyen fejezte be a bajnokságot, a Magyar Kézilabda Szövetség mégis elfogadta nevezésüket a megújult lebonyolítású NB II.-es bajnoki szezonra, amelyben nem is lehetett más céljuk, mint a biztos bennmaradás kiharcolása. Kelemen Gréta együttese az alapszakaszt a hetedik helyen fejezte be, így az alsóházi rájátszásban folytatták a küzdelmeket. Ott sikerült három pontot gyűjteniük, amellyel a hatodik helyen zártak.

Nyáron jelentős változások történtek az együttes háza táján, nevet változtattak, a bajnokságot már Kállósemjén SZSE néven kezdték meg, hazai mérkőzéseiket azonban továbbra is az újfehértói Szegedi Károly Sport- és Szabadidőközpont játsszák. Továbbá a kispadon Kelemen Grétát Vass György váltotta és játékosállományuk is jelentősen kicserélődött.

Egyre jobban összeszoknak

Ami a játékosmozgást illeti, távozott Filek Kornélia, Galsai Dorka és Gáspár Dóra Mátészalkán folytatják. Pál Izabella, Szabó Flóra Hatvanba igazoltak, Hruska Zsófia, Csikós Boglárka és Papp Andrea befejezték pályafutásukat, sérülés miatt abbahagyta Torkos Hanna. Érkezett Repák Viktória, Haraszti Dzsenifer, Békés Rebeka, Duplinszki-Mondl Viktória, Tóth Angelika, Kiss Erika, Lövei-Fige Magdolna, Kotroczó Gabriella. Jelenleg lábadozik Gergely Petra és Katona Bea így rájuk csak később számíthat a szakmai stáb.

– Augusztus elsején álltunk munkába, heti három edzéssel készültünk a szezonra. Emellett edzőmérkőzéseken is pályára léptünk, megmérkőztünk a Kazincbarcikával, a DVSC U21-es csapatával, a Berettyóújfaluval, a Balmazújvárossal, végül a Hajdúnánás első osztályú ifjúsági együttesével. Szerettünk volna még játszani a Tiszavasvárival, ez azonban létszámproblémák miatt meghiúsult – mondta lapunk érdeklődésére Vass György. – Az előző szezonból három felnőtt játékos maradt, ennek ellenére, ahogy haladtunk előre, egyre jobban szokott össze a társaság, a hajdúnánási ifik ellen már egész szép dolgokat láttam a pályán. Jó összetételű a csaptunk, vannak rutinos játékosaink és fiatal tehetségeink, úgy vélem, ha összeérnek, sokra lehet hivatott ez a társaság – tette még hozzá.