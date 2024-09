Már csak hármat kell aludni és újra Szpari-Loki meccs! Hosszú évek után ismét élvonalbeli mérkőzésen feszül egymásnak a két szomszédos vármegyeszékhely csapata. Nemcsak a pályán lesz nagy harc, biztos, hogy a szurkolók is hatalmas hangpárbajt vívnak majd a lelátón. A koreográfiák mellett, bizonyosan lesznek pirotechnikai látványelemek, és a Sóstói út zengeni fog a „tirpákok” és a „hurkások” egymást gúnyoló rigmusaitól is. No ez még a közeljövő zenéje, mi azonban kalandozzunk egy kicsit a múltban.

A két gárda legutóbb a 2020/21-es szezonban találkozott egymással, akkor még NB II.-ben és mindkét találkozó döntetlennel ért véget. Az októberi nyíregyházi mérkőzésen a Gálhidi György vezette Szpari Jánvári révén a 14. percben megszerezte a vezetést. Sokáig úgy tűnt, hogy ezzel a góllal meglehet a győzelem, Pintér Ádám azonban a 93. percben egalizált, így egy- egy pontot szerzett mindkét gárda.

Negyeddöntőt játszottak

Abból a csapatból mára Fejér Béla maradt hírmondónak. A felek áprilisi mérkőzésén hasonló volt a forgatókönyv a Nagyerdei Stadionban, a hazaiaknak Korhut Mihály szerzett vezetést, a hosszabbítás hatodik percében aztán Gresó Mátyás tizenegyessel mentette döntetlenre a találkozót. A Debrecen végül megnyerte a bajnokságot és feljutott az NB I.-be, a Szpari pedig hetedik helyen zárta a pontvadászatot.

Korábban a Magyar Kupában is megmérkőztek a felek, 2016-ban a sorozat negyeddöntőjében. Akkor két osztály választotta el egymástól a két csapatot, a Debrecen az élvonalban vitézkedett, nem is akárhogyan, hiszen a bajnoki bronzéremmel zárták a szezont, a Szpari viszont az NB III. Keleti csoportjában szerénykedett. Az osztálykülönbség meg is látszott a párharcon, februárban Nyíregyházán 2–1-re nyert a Debrecen, a hazaiak találatát Rezes László szerezte. A márciusi második meccsen viszont nem kegyelmezett a Loki, 5–0-ra ütötte ki Mátyus János együttesét.

Szót ejtettünk már NB II.-es és Magyar Kupa mérkőzésről, még többet kell azonban visszalapoznunk naptárunkban, ha egymás elleni élvonalbeli meccset keresünk. A 2014/15-ös szezon nyitányán Nyíregyházán a 1–1-re végződött a mérkőzés, a vendégek szerezték meg a vezetést, Rezes László azonban egyenlített. Novemberben azonban nem volt mese, a Debrecen a Nagyerdei Stadionban érvényesítette erőfölényét, Ibrahim Sidibe és Tisza Tibor dupláival, valamint Szakáky Péter találatával 5–0-ra lelépte a vendég Nyíregyházát.