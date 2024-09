Kedden Tarjányi István is megkezdte szereplését a párizsi paralimpián. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója a kard B kategóriájában a legjobb tizenhat közé jutásért az argentin Alderét győzte le, majd a negyeddöntőben kikapott a kínai Fengtől. A vigaszágon aztán előbb legyőzte a menekültek olimpiai csapatát erősítő Amelio Castro Gruesot, a folytatásban a hazaiak versenyzője, Maxime Valet következett, akitől szoros csatában szenvedett vereséget. Ezzel számára véget értek kardban a küzdelmek. Pákey Béla tanítványa szerdán 9 órától tőrben a harminckettes táblán folytatja a paralimpiai játékokat.

– Párizsba csak a legjobbaknak sikerült kvalifikálniuk, aki a nyolc közé jutott, azok közül egy kis szerencsével, jobb sorsolással bárki odajuthatott a döntőbe. Ez most így sikerült, szerettem volna továbbjutni, de majd legközelebb. A francia Valet ebben az évben kétszer is győztem, most ő volt a jobb. Az aranyéremért jöttem, mint mindenki, de bármilyen színű medállal elégedett lettem volna. Nem vagyok szomorú, holnap még ott a párbajtőr, igaz, hogy nem az a fő fegyvernemem, de mindent megteszek az eredményes szereplésért – fogalmazott Tarjányi István a közmédia kamerája előtt.