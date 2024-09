Csaknem tíz év után rendeztek újra Nyíregyháza Spartacus–Debrecen mérkőzést az NB I-ben. A keleti rangadó hangulatában és a mérkőzés iramában sem hazudtolta meg magát. A fordulatos csatából végül a hazaiak jöttek ki jobban. A 3–2-es győzelem azt jelenti, hogy megszületett az első hazai siker az új Városi Stadionban, a Szpari pedig 25 év után múlta felül újra bajnoki találkozón ősi riválisát.

Megérdemelt győzelem

–Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre számítottunk is, mint ahogy tudjuk, az NB I-ben minden mérkőzés nehéz – kezdte értékelését Tímár Krisztián, a Szpari vezetőedzője. –A találkozó eleje rosszul alakult, de nagyon jól reagált rá a csapat, volt tartásunk, rátettünk egy lapáttal, örülök, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe. Több helyzetünk is volt, úgy gondolom, ha 3–1-nél rálőjük a negyediket valamelyik kontránkból, korábban eldőlhetett volna, így sajnos izgulnunk kellett a végén. Ez volt az a mérkőzés, amelyet mindenféleképpen meg kellett nyernünk, a három pont megszerzése a bennmaradás miatt is rendkívül fontos, de azért is nagyon fontos volt, mert tudtuk, hogy a szurkolóinknak ez mennyit jelent.

Ezt már többször is elmondtam, nagyon szeretnénk a közönségünket a mentalitásunkkal, alázatunkkal kiszolgálni és megtartani őket minden hazai mérkőzésre.

A szurkolók nagyon nagy lendületet adtak és ezen a meccsen is átlendítettek minket a holtpontokon – értékelt a vezetőedző. Tímár Krisztián külön kitért az NB I-ben a DVSC ellen debütáló fiatal hálóőr, Tóth Balázs teljesítményére.

–Döntő pillanatokban, az első félidő végén és a második játékrész végén jöttek azok a bravúrok, amelyeknek köszönhetően most ünnepelhetünk. Összességében a helyzetek alapján megérdemelt nyertünk, nagyon boldog vagyok, vasárnaptól viszont már csakis a Kecskemét elleni nagyon fontos bajnokira koncentrálunk.

A Fradi-Újpesthez mérhető

Nagy Barnabás a múlt hétvégi kupamérkőzés után ismét letette a névjegyét, az első félidő közepén az ő szépségdíjas találatával egyenlített a Nyíregyháza Spartacus.

–Az első 10-15 percben az ő akaratuk érvényesült, folyamatosan rúgták a szögleteket és az egyikből meg is szerezték a vezetést. Sokat gyakoroljuk a rögzített szituációk levédekezését, mégis sok gólt kapunk sajnos ilyenekből. Utána viszont ebből felálltunk, jöttek a helyzetek, két viszonylag gyors góllal fordítottunk és mi irányítottunk. Egész héten éreztük, hogy nagy a körítés a mérkőzés körül, átérezni ezt pedig fantasztikus volt. Úgy gondolom, a Fradi–Újpest után ez Magyarországon a második legnagyobb derbi – mondta Nagy Barnabás, akinek nyíregyházi színekben és az NB I-ben is ez volt pályafutása első gólja.