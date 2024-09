Ez nem volt egy sikeres hétvége a különböző korosztályos bajnokságokban szereplő utánpótláskorú focicsapataink számára. Sajnos vereségből volt a több, győzelemből a legkevesebb.

Mindössze egy pontot szereztek U 19-es csapataink a legutóbbi fordulóban. A Várda Labdarúgó Akadémia ikszelt a vendég diósgyőriekkel, a nyíregyházi Bozsik József Labdarúgó Akadémia csapata kikapott Békéscsabán.

A 17 éveseknél a várdaiak kikaptak az MTK otthonában, a nyíregyháziak itthon ikszeltek az újpestiekkel.

Az egy évvel fiatalabbaknál egy-egy gól döntött, Pécsen a várdaiaka ellen a hazaiak javára, Nyíregyházán a bozsikosoknak

a DEAC ellen.

Az U15-ben sikertelenek voltak a dunántúli kiruccanások, a várdaiak Szombathelyen, a nyíregyháziak Veszprémben maradtak alul.

A 14 éveseknél a várdaiak egy nagy fülesbe léptek bele a Fradi vendégeként, a Bozsik viszont nyert Békéscsabán.

A 13 éveseknél a várdaiak nyertek a Sajóvölgye ellen, a 12 évesek viszont ikszeltek a borsodiakkal. A Bozsik két csapata elhalasztotta a diósgyőri vendégjátékait. (Nyilatkozatok: kisvardafc.hu és nyiregyhazaspartacus.hu)



U19. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Diósgyőri VTK 1–1 (1–0)

Várda LA: Kovács Máté – Krucan, Szirenko, Tenkács, Mavrodij, Borovszkij (Rudik), Bliznjuk (Kozma), Koljada (Németh), Fedorov, Kovács (Barati), Kancsij (Vass). Edző: Csernijenko Ruszlan.

Gól: Fedorov (8.), illetve Szalai B. (55.). Kiállítva: Tenkács (90.).

Csernijenko Ruszlan: – Nagyon jól kezdtük a találkozót, jól építettük a játékunkat, többet birtokoltuk a labdát, és a mérkőzés ezen periódusában meg is szereztük vezetést. A második játékrészben már csak a küzdelem dominált, tudatos játék nem nagyon alakult ki. a vendégek egy fölösleges szabálytalanság utáni szabadrúgás-góllal egyenlítettek, így be kell érnünk az egy ponttal.

Alapcsoport

Békéscsaba-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 1-0 (1-0)

Bozsik: Barancic-Tasi A., Kondor, Kárpátfalvi, Jakab, Tasi B.(Pók), Tóth N. (Pataki), Tóth M. (Nagy), Bodnár (Sós), Kalán (Hegedüs), Bocskai. Edző: Papp Ákos.

Gól: Rostás (13.)

Papp Ákos: - Nagyon rosszul alkalmazkodtunk a körülményekhez. Sajnos minden párharcot az ellenfél nyert. Játék alig alakult ki a mérkőzésen. Egy óriási helyzetünk volt, már csak a kapuson kellett volna túl juttatni a labdát. A döntetlen talán reálisabb lett volna.



U17. Kiemelt csoport

MTK Budapest–Várda Labdarúgó Akadémia 2–1 (1–1)

Várda LA: Herc – Horvát, Badari (Erdős), Bobal (Fedor), Király, Buda (Levrinec), Veprik, Jazsik, Amászta, Lupij, Moroz (Ablonczy). Edző: Belényesi Miklós.

Gól: Zoltai (15.), Mohácsi (76.), illetve Jazsik (8.).

Belényesi Miklós: – Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy megbeszéltük, nagyon szép gólt szereztünk! Sajnos hamar jött az egyenlítés, mert a kommunikáció miatt bementek köztünk és egy elkerülhető gólt kaptunk. Többet birtokolta a labdát az MTK, de erre készültünk és le is voltunk ütve fizikálisan, de nem volt veszélybe a kapunk. A második játékrészben viszont átestünk a holtponton és kezdeményeztünk, bármikor bennünk volt, hogy gólt szerzünk. Sajnos labdakihozatalba belehibáztunk, de megint olyan gólt kaptunk, hogy nem ért hálót. Utána kockáztattunk, kapusra vezettük a labdát, de kaput se találtunk, és a végén a kapusunk tartott minket mérkőzésben, mivel két nagy ziccert fogott! A döntetlenre rászolgáltunk volna, de eredményesebbnek kell lenni elől! Mentálisan kell erősebbnek lenni, csak úgy fordul meg az eredményesség, ha mindenki többet rak bele a közösbe!

Alapcsoport

Bozsik József Labdarúgó Akadémia- Ujpesti TE 1-1 (0-1)

Bozsik: Ress - Majoros, Molnár (Polyák) Szőke (Selymes) Törő, Makó, Szabó, Rusyn (Király), Kovács(Bagoly), Ling, Koszta.

Edző: Sallai Márk.

Gól: Ling (85.), illetve Kiss (3.)

Sallai Márk Zsolt: - A mérkőzést rosszul kezdtük, hamar hátrányba kerültünk, és az első félidőben az ellenfél fölénk nőtt játékban. Nem tudtuk megnehezíteni az ellenfél dolgát, viszont a második félidőre egy más szemléletű csapat jött ki.Jobban játszottunk, és sikerült is kiegyenlíteni. Úgy érzem a második félidei játék alapján rászolgáltunk az egy pontra, és ehhez gratulálok a csapatnak.



U16. Kiemelt csoport

Pécsi MFC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (0–0)

Várda LA: Bosenko – Fidler, Budaházi, Nagy, Osztroha, Fodor, Volvacs (Oláh) Gombkötő, Szencsenkov, Omelcsenko, Kiss (Harsányi ). Edző: Katona György.

Gól: Király (53.).

Katona György: – Fizikálisan erős ellenfél a Pécs a párharcok nagy részét megnyerte, ezért többet is tudott kezdeményezni játékban. Mi árnyékai voltunk önmagunknak, a múlt heti teljesítményünk nyomokban sem látszott a pályán és továbbra sem tudunk gólt szerezni, így pedig nehéz mérkőzést nyerni.

Alapcsoport

Bozsik József Labdarúgó Akadémia - Debreceni EAC 1-0 (0-0)

Bozsik: Novák Z. - Novák B, Jeles, Villás, Kosztyu (Makai), Kiss, Hatházi (Herczeg), Kranyik (Takács), Nagy, Király, Uray(Szenes). Edző: Sándor Dávid.

Gól: Szenes (80.).

Sándor Dávid: - Az első félidőben mindkét csapatnak adódtak gólszerzési lehetőségei. A második félidőben azt gondolom a mi akaratunk érvényesült, és az ellenfél fölé tudtunk nőni, egyre több helyzetet alakítottunk ki és sikerült eldönteni a mérkőzést a mi javunkra! Gratulálok a csapatnak!



U15. Kiemelt csoport

Illés Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 1–1 (0–0)

Várda LA: Kocserhan – Helmeczi, Jurik, Hizsnjak, Tkacs (Dzsatalov), Kedves (Pokol), Szitnik, Dovhanics (Tiscsenko), Kovbaszjuk, Birov (Száraz), Dovbak. Edző: Kornutjak Volodimir.

Gól: Szabó B. (66.), illetve Dzsatalov (82.).

Kornutjak Volodimir: – Az első félidőben jól játszott a csapat, újból megvoltak a lehetőségeink, amik kimaradtak, valamint büntetőt is hibáztunk. A második játékrészben már nem voltunk elég határozottak, kevesebb párharcot nyertünk középpályán és több volt a ki nem kényszerített hiba a védő zónánkban. A csapatnak ma is volt tartása, ahogy a múlt héten, úgy most is jókor szereztük egyetlen találatunkat, amelyikkel sikerült pontot mentenünk. Gratulálok a csapatnak.

Alapcsoport

Veszprémi FC USE - Bozsik József Labdarúgó Akadémia 3-2 (2-1)

Bozsik: Ágoston - Lőrincz (Nagy), Császár, Tasnádi, Dankó, Czifra, Varga (Torresan), Villás, Papp (Ferencz), Gönczör, Csáki. Edző: Aranyos Mózes.

Gól: Bató (19), Dankó (öngól, 22.), Bárűány (66.), illetve Csáki (30.), Villás (68.)

Aranyos Mózes: - Sajnos nagyon tompán, sok hibával, kezdtük a mérkőzést és hamar két gólos hátrányba kerültünk, a 2.félidőben hatalmas energiákat megmozgatva, alakítottunk rengeteg lehetőséget, de sajnos így sem sikerült az egy pontot megszereznünk.



U14. Kiemelt csoport

Ferencvárosi TC–Várda Labdarúgó Akadémia 8–1 (0–1)

Várda LA: Szvisztyunov – Pokol, Skurak, Takács (Sajtos), Kulik, Csendes, Licz (Paronai), Szpivák (Povhanics), Kapitány (Orgován), Gyula (Popovics), Deniszov (Fekete). Edző: Lakatos Bence.

Gól: Sajtos (öngól, 42.), Gyepes (44. és 68.), Deák (46. és 74.), Palásthy (54.), Demeter (61.), Lukács (81.), illetve Kulik (10.).

Lakatos Bence: – Az első félidei játékunk is tele volt hibával, de legalább megvolt a küzdés és az akarás. Egy hibát kihasználva meg is szereztük a vezetést. A második félidőben a gyors bekapott gól zavart okozott és elvesztettük az addigi hitünket, próbáltunk változtatni, de addigra az ellenfelünk nem csak eredményességben, de erőben is felőrölt bennünket.

Alapcsoport, Kelet

Békéscsaba - Bozsik József Labdarúgó Akadémia 1-3 (1-2)

Bozsik: Varga - Kicsák, Gál, Dankó, Kovács, Vasvári (Jacsó), Palaga (Balla), Oláh, Hanusi (Varga), Kenyeres, Sallai M. (Kosztyu L.). Edző: Magyar Gábor.

Gól: Vass (16.), illetve Kovács (7.), Sallai M. (31.), Kosztyu L. (66.)

Magyar Gábor: - A mérkőzés folyamán végig nagyon jó mentálisan fociztunk. A párharcok többségét megnyertük, szép játékkal sok helyzetet alakítottunk ki. Gratulálok a csapatomnak, megérdemelten nyertünk!



U13. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia–Sajóvölgye Focisuli SE 5–0 (2–0, 3–0, 4–0)

Várda LA: Mészáros – Nagy P., Obsitos, Varga, Koszta, Mészáros, Illés, Paronai, Sztolykó, Osztroha. Csere: Éles (kapus), Balogh , Nagy Á., Németh, Szabó. Edző: Oláh Levente

Gól: Koszta (7.), Illés (16.), Balogh (29.), Nagy (58.), Németh (75.).

Oláh Levente: – Ellenfelünk csak a védekezésre koncentrált, mélyen a saját térfelén védekezett. Nem könnyű feladat, egy ilyen zárt védekezést feltörni, de nekünk sikerült a mérkőzés elején, amivel a saját dolgunkat könnyítettük meg! Ha a kapu előtt jobb döntéseket hozunk, akár kétszámjegyű is lehetett volna a góljainak száma. Ennek ellenére, nem lehetek elégedetlen, helyenként szép játékkal, magabiztos győzelmet arattunk.