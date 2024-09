A válogatott szünet miatt a hétvégén nem rendeznek bajnokit az NB II-ben, de a Kisvárda Master Good csapata nem marad mérkőzés nélkül. Pénteken 11 órától a másodosztályban szárnyaló, zsinórban három győzelemnél tartó, a legutóbbi két idegenbeli bajnokin tizenkét gólt szerző Kazincbarcika ellen játszik a gárda felkészülési meccset hazai pályán, a Várkerti Stadionban – zárt kapuk mögött. A két csapat a nyári előszezonban, július 13-án is megmérkőzött egymással, akkor Kazincbarcikán 3–2-re nyert a rétközi egylet. A Várda következő tétmeccsét szeptember 14-én, szombaton 15 órától az NB III-as III. Kerületi TVE ellen játssza a Mol Magyar Kupában, a bajnokságban pedig szeptember 22-én Mezőkövesdre látogat.

Új labdarúgók a keretben

Mindeközben két új labdarúgót is igazolt a klub. Martin Chlumecký személyében cseh védő érkezett. A huszonhét éves játékos belső és baloldali védőként is bevethető. A játékos eddig többnyire hazájában szerepelt, tavaly adta először a fejét légióskodásra, amikor Lengyelországban játszott, majd visszatért Csehországba, Pardubicéba.

– Úgy érzem, nagyon jó lehetőséghez jutottam, régóta vártam már rá, hogy tartósan kipróbáljam magam külföldön – mondta el a csapat honlapján a bejelentés apropóján Martin Chlumecký. – Boldog vagyok, hogy ide kerültem, úgy érzem, a karrieremben ez előrelépés, hiszen olyan klubban szerepelhetek, amely sokáig játszott az élvonalban, és vissza szeretne kerülni oda. Bármilyen furcsa, ismertem ezt a klubot, hiszen két és fél éve, januárban a Banik Ostrava színeiben játszottam ellene edzőmeccset a törökországi edzőtáborban. Akkor nyertünk egy nullra, remélem, az itteni időszakomban is sok győzelmet élhetünk át, és megvalósulnak a céljaink. A saját terveim egybecsengenek a klubéval, hiszen négy évig én is élvonalbeli csapatokban játszottam, szeretnék a magyar legmagasabb osztályban is bemutatkozni a Kisvárda színeiben. Tetszik a stadion és a környezete, sok az edzőpálya, minden adott a színvonalas munkához, amit már nagyon várok.

Kihasználva a hazai átigazolási piac utolsó óráit, egy középpályást is igazoltak. A huszonégy éves Marko Matanovics montenegrói állampolgár, korábban háromszor szerepelt hazája U21-es válogatottjában. A középpályás legutóbb a boszniai FK Sarajevo futballistája volt, klubjával azok után sikerült megegyezni a megszerzéséről, hogy az kiesett a Konferencialigából.